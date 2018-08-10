Казахстанские фермеры смогут получать займы под 4%

Субсидированию подлежат действующие договора финансирования, заключенные не ранее 4-х лет до подачи заявки.

Проблема казахстанских фермеров состоит в ограниченном доступе к финансовым средствам. Это ухудшает производительность труда. В итоге снижается конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции. Тогда как в соседних странах приняты мощные программы поддержки собственного сельского хозяйства. К примеру, в России сельские предприниматели могут получить льготное кредитование по ставке 3-5% до 15 лет. В Узбекистане возможен лизинг сельхозтехники по ставке 2%.

В связи с этим, а также с учетом реализации поручения Главы государства по увеличению в течение 5 лет производительности труда в агропромышленном комплексе и экспорта переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза, АО "КазАгроФинанс" принимает участие в реализации программы субсидирования ставок вознаграждения.

Так, со 2 августа 2018 года вступили в силу изменения в "Правила субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники".

Принимая во внимание, что АО "КазАгроФинанс" является лидером на рынке лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования, Общество, также становится участником программы субсидирования, наряду с банками второго уровня и другими финансовыми организациями.

Благодаря изменениям отечественным сельхозтоваропроизводителям приобретение техники и оборудования в лизинг может снизиться максимально до 4% годовых из-за субсидирования государством 10%. К примеру, если по действующему договору ставка вознаграждения составляет 14,5%, то после одобрения заявки на субсидирование, ставка для сельхозтоваропроизводителя составит 4,5%.

Размер субсидирования ставки вознаграждения:

* Приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, животных: 10% годовых в тенге.

* Приобретение основных средств (за исключением ОС по производству муки, минеральных вод и безалкогольных напитков): 10% годовых в тенге.

* Пополнение оборотных средств – 5 % годовых в тенге.

При этом, субсидированию подлежат действующие договора финансирования, заключенные не ранее 4-х лет до подачи заявки.

Стоит отметить, что вся техника и оборудование должны быть новыми, ранее неиспользованными. Субсидирование не осуществляется по договорам возвратного лизинга, сублизинга.

Полностью с Правилами субсидирования можно ознакомиться на официальном сайте акционерного общества АО "КазАгроФинанс".

Для получения консультации казахстанские предприниматели могут обращаться в центральный аппарат и к специалистам ближайших филиалов компании, оставлять сообщения на официальной странице АО "КазАгроФинанс".

Программа "КазАгроФинанс" субсидирования ставок вознаграждения по займам позволит отечественным производителям и переработчикам сельскохозяйственной продукции стать более конкурентоспособными, облегчит выход нашей продукции на внешние рынки и будет способствовать увеличению казахстанского экспорта.

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