В Бурлинском районе ЗКО определили лучшие социальные проекты

Победителей областного уровня ждет участие в республиканском туре.

Виталий Ан и Ербол Мергалиев стали победителями областного уровня конкурса "Лучшие социальные проекты", пишут "Бурлинские Вести".

На протяжении ряда лет подобный конкурс проводится в Казахстане при организации министерства труда и социальной защиты населения. В 2015 году от Бурлинского района в нем приняла участие служба "Үміт" (Бакытгул Окаева) с проектом по профилактике суицидов. Этот проект вошел в пятерку лучших проектов по республике.

В 2016 году на участие в конкурсе подал заявку общественный фонд "Жас Дарын" (Татьяна Ищенко) с проектом творческой реализации и социализации детей с особыми потребностями в общество. Из 116 участников ОФ "Жас Дарын" занял 32 место по республике.

И в 2018 году в конкурсе из Бурлинского района было два участника: Ербол Мергалиев (ОО "Сункар") с проектом "Нет ничего невозможного" и Виталий Ан с проектом "Дарю тепло рук своих". Обязательными условиями было, чтобы срок реализации проекта был не менее года, чтобы были достигнуты определенные результаты, оценивалась социальная значимость проекта и так далее.

По результатам областного тура проект "Нет ничего невозможного" занял 2 место, а проект "Дарю тепло рук своих" – 3 место. Первого места удостоился проект Биржана Кужакова (ОО "Демеу" из Уральска) по трудоустройству инвалидов.

Стоит отметить, что в этом году конкурс проводился партией "Нур Отан" совместно с министерством труда и социальной защиты населения РК. На местах исполнителями конкурса были отделы занятости и социальных программ.

27 июля в областном филиале партии "Нұр Отан" прошла церемония награждения победителей. Им были вручены благодарственные письма и ценные подарки. Теперь победителей областного уровня ждет участие в республиканском туре. Онлайн-голосование будет проводиться на сайте Министерства труда и соцзащиты населения РК и на сайте акимата ЗКО. А в октябре, на День труда, в Министерстве состоится награждение участников со всей республики, занявших 1-3 места. За 1 место предусмотрен приз в размере 3 млн тенге, за 2 место – 2 млн. тенге и за 3 место – 1 млн тенге.

Чинара Рузаева.

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