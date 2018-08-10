Завершился международный форум молодых ученых "Burabay Forum"

В Астане и Акмолинской области обсудили перспективы Казахстана в Евразийском пространстве.

В Акмолинской области работу завершил Международный форум молодых ученых «Burabay Forum: Международное сотрудничество Казахстана». Форум проходил во второй раз и его организатором является Фонд Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы.

Burabay Forum – международный форум молодых ученых, на котором обсуждаются вопросы трансграничного сотрудничества в сфере науки и образования, обмен опытом между отечественными и зарубежными учеными, расширение контактов между учебными заведениями Республики Казахстан и стран ближнего зарубежья, рассматриваются перспективы проведения совместных научных исследований.

Впервые Форум был проведен 15-16 августа 2017 года. На нем обсуждались вопросы развития био- нано- и агро-технологий, альтернативной энергетики, а также туризма. Первый Форум был сфокусирован на приграничном сотрудничестве с Российской Федерацией. Основными результатами предыдущего Форума были укрепление научных, организационных и деловых связей с ведущими научно-исследовательскими центрами России.

Развивать взаимодействие Казахстана и стран СНГ исследователи решили сразу в нескольких направлениях: туризм, сельское хозяйство, сотрудничество в сферах науки, культуры, а также физика и наукоемкие технологии. Участниками международного форума стали 100 молодых ученых в возрасте до 40 лет.

Физики, политологи и экономисты Казахстана, России, Литвы, Беларуси, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана дали старт второму Международному форуму «Burabay Forum» на пленарном заседании в Астане. Участниками мероприятия стали председатели Советов молодых ученых стран СНГ, а также представители государственных органов Республики Казахстан, ректоры вузов РК: Меркель Иоган — член Конституционного совета Республики Казахстан, Даленов Руслан - Первый вице-министр национальной экономики РК, Нысанбаев Ерлан - Вице-министр сельского хозяйства РК, Сыдыков Ерлан - ректор ЕНУ им. Л. Гумилева, Нарикбаев Талгат – президент Университета КазГЮУ.

Во второй день Международный форум свою работу продолжил уже в Акмолинской области (п.Боровое). Там для участников организовали открытую диалоговую площадку с представителями и руководителями государственных органов РК:

- Ешенкулов Талгат Ильясович – вице-министр образования и науки Республики Казахстан;

- Кузембаев Рашид Талапович - руководитель Национальной компании Kazakh Tourism;

- Идрисов Канат Муратович - заместитель Акима Акмолинской области.

- Рогов Игорь Иванович - Заместитель Исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Исследователи и представители министерств обсудили Интеграцию образования и науки: опыт и перспективы, инновационное развитие аграрного сектора приграничных районов Казахстана, возможности нашей страны в Евразийском пространстве.

- В этом году Форум проходит на совершенно новом качественном уровне. Во-первых, расширена география участников, в этом году ожидается участие в Форуме более 100 ученых, среди которых 27 зарубежных ученых из Казахстана, России, Литвы, Беларуси, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Во-вторых, расширена повестка дня, в этом году будут обсуждены перспективы совместных научных исследований в сфере физики и наукоемких технологий, инновационных технологий в сельском хозяйстве, туризма, а также общественно-гуманитарных наук. В-третьих, в работе Форума принимают участие руководители государственных органов, что позволит молодым ученым донести свои предложения и рекомендации по совершенствованию государственной политики в сфере образования и науки, а также международного сотрудничества, напрямую руководителям уполномоченных органов. Мы надеемся, что площадка Burabay Forum предоставляет прекрасную возможность молодым ученым обмениваться информацией, инициировать и реализовывать международные научные проекты, коммерциализировать результаты научных изысканий, - отметил Исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы Канат Джумабаев.

Также в рамках Форума прошла серия секционных заседаний и мастер-классов, дающих возможность практического применения знаний и лучших подходов в развитии различных отраслей науки. Воплотить задуманное в жизнь участникам «Burabay Forum» помог профессиональный бизнес-тренер. Он рассказал «Как создать сервис, который работает». Своим опытом с коллегами поделился также старший научный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии РАН (Россия). Он рассказал о внедрении разработок в области биотехнологии, экологии, сельского хозяйства в реальный сектор экономики (на примере Московской области).

Стоит отметить, что Акмолинскую область для проведения уникального Международного форума организаторы выбрали неслучайно. В прошлом году Фонд Первого Президента и Акимат Акмолинской области подписали меморандум для дальнейшего сотрудничества и для ее реализации в практической плоскости впервые провели «Burabay Forum: международное сотрудничество Казахстана», ставший в этом году традиционным.

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