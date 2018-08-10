Руководство КБТУ: плановая приватизация не отразится на основных видах деятельности вуза

Руководство КБТУ непосредственно участвовало в разработке условий приватизации.

Руководство АО "Казахстанско-Британский технический университет" напоминает, что КБТУ включен в программу приватизации государственных активов согласно ранее озвученному плану. Соответствующее постановление Правительства РК "О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы" датировано 30 декабря 2015 года.

Цель программы приватизации – передача государственных активов в конкурентную среду для дальнейшего успешного развития.

Являясь 100% дочерней компанией АО "НК "КазМунайГаз", входящей в АО "ФНБ "Самрук-Казына", КБТУ более 2 лет находится в списке активов, подлежащих реализации. 100% акций АО "Казахстанско-Британский технический университет" выставлены на продажу в рамках второй волны приватизации.

Администрация КБТУ подчеркивает, что данный плановый процесс проходит в рамках государственной программы и никак не отразится на стабильности академической и научной деятельности вуза. Руководство АО "Казахстанско-Британский технический университет" непосредственно участвовало в разработке условий приватизации. Все условия были тщательно согласованы АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НК "КазМунайГаз" и топ-менеджментом университета.

В частности, будущему владельцу КБТУ выставлены следующие обязательные условия:

- использование здания АО "Казахстанско-Британский технический университет" (адрес: г. Алматы, ул. Толе би, 59) в целях образовательной и научной деятельности, а также запрещение его отчуждения и предоставления в залог в течение 2 лет;

- сохранение профиля деятельности в течение 10 лет;

- в течение 10 лет доля персонала из Казахстана должна быть не менее 50%.

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