Кошмары арахнофоба: 5 самых опасных пауков Казахстана

Так ли опасны для человека эти членистоногие, как им приписывает народная молва.

Большинство людей в той или иной степени испытывает неосознанный страх перед паукообразными и физическое отвращение к ним. Существует даже гипотеза, что развитие арахнофобной реакции проходило в рамках эволюционного развития человека и закрепилось на генетическом уровне. И эти страхи вполне обоснованы, учитывая, что эти создания распространены практически во всех регионах планеты, и многие из них могут запросто убить человека. Подборку самых опасных представителей класса паукообразных, обитающих в Казахстане, решил подготовить Zakon.kz.

Каракурт

Этот паук считается одним из самых опасных для человека. Мало того, что яд каракурта очень токсичен (в 15 раз сильнее яда гремучей змеи), и за очень короткое время вызывает общую интоксикацию организма, это создание очень любит селиться в местах обитания людей – на чердаках, в сараях, в поленницах, надворных туалетах и сухих кучах мусора. Также нередко он прячется от солнца в палатках, спальных мешках, под скинутой во время купания одеждой.

В Казахстане каракурта можно встретить во всех областях, кроме СКО. Обычная среда обитания паука – полынная целина, степи, берега, склоны оврагов. Он любит селиться в каменных завалах, в норах грызунов, в трещинах у основания скал.

Опасность для человека представляет лишь самка, которая достигает размера в 10-20 мм. Укус каракурта обычно не вызывает сильной боли и оставляет лишь небольшое быстроисчезающее красное пятнышко. Поэтому пациент порой даже не догадывается, что стал жертвой паука, а медики не всегда могут поставить правильный диагноз, путая возникшие симптомы с другими заболеваниями.

Если укус все же произошел, то отсасывать яд бесполезно, хотя в народе бытует мнение, что если в первые минуты после укуса прижечь это место воспламенив прямо на ране пару головок спичек, то яд быстро уничтожается. Врачи же советуют продезинфицировать ранку зеленкой или йодом, дать пострадавшему таблетку супрастина или димедрола (но не в коем случае не давать алкоголь), и срочно доставить в медпункт.

Яд каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

Источник фото: Одесская жизнь.

Желтый сак

Этот ядовитый паук в основном обитает в южных регионах Казахстана, хотя в последние годы все чаще от его укусов страдают жители областей, где его раньше вообще не видели. Например, в ВКО. Предполагается, что их ареал обитания разрастается не без помощи людей, завозящих фрукты и овощи с юга.

Размер тела желтого сака обычно не превышает в длину одного сантиметра, и ведет он в основном ночной образ жизни. Обычно пауки живут парами и вьют коконы на камнях, перекладинах или трубах, расположенных над землей. Паук довольно хорошо прыгает, что помогает ему охотиться на насекомых, а также защищать свое гнездо от опасности.

Хотя яд этого паука не смертелен для человека, он может представлять серьезную опасность для детей, стариков и людей, страдающих аллергией. Сами укусы бывают очень болезненными, сопровождаются высокой температурой, сильной головной болью, повышением давления, обширным покраснением в месте поражения.

При укусе желтого сака прежде всего следует промыть укушенное место теплой водой с мылом, стараясь не сильно тереть при этом кожу. Обработать ранку антисептиком. Приложить к пораженному месту холод (лед, бутылку с холодной водой) и держать 10 минут. Затем сделать 10-минутный перерыв и снова повторить процедуру. И так до тех пор, пока не утихнет боль. При этом следует сохранять покой, пить много жидкости, а при возникновении аллергической реакции, принять антигистаминные препараты. Так же пострадавшего обязательно следует доставить в медпункт.

Обычно эти пауки живут парами и вьют коконы на камнях, перекладинах или трубах, расположенных над землей.

Источник фото: Imenno.ru.

Тарантул

Этот паук обитает практически на всей территории Казахстана. Чаще всего он встречается в степи, пустыне и других засушливых районах, хотя нередко селится и лесостепной зоне. В нашей стране обитают несколько видов тарантулов, но наиболее распространен южнорусский паук или мизгирь.

В дневное время тарантулы прячутся в вертикальных норках, а ночью вылезают на поверхность для охоты на насекомых. Паутину используют исключительно для покрытия стен и формирования яйцевого кокона, но не для плетения ловчих сетей. При этом тарантулы часто устраивают свои убежища на дачных участках и во дворах частных домов, что нередко приводит к нежелательным контактам с человеком.

Все тарантулы, в большей или меньшей степени, ядовиты. Но хотя их укус очень болезнен, он, как правило, не смертелен. Чаще всего он вызывает сильное покраснение и опухоль, которая держится в течение нескольких суток, а иногда даже мелкие пузырьковые высыпания. Также нередко возникают такие симптомы, как головная боль, повышение температуры, онемение конечности, слабость. В особо тяжелых случаях, при развитии сильной аллергической реакции, укушенный человек может погибнуть.

Меры оказания первой медпомощи при укусе тарантула те же, что и при укусе желтого сака.

Хотя укус тарантула очень болезнен, он, как правило, не смертелен.

Источник фото: poznavayka.org.

Скорпион

В Казахстане наиболее распространены три вида скорпионов: желтый, кавказский и скорпион Рикмерса. Хотя все они ядовиты, замечено, что у степных скорпионов, имеющих светлую окраску, яд гораздо сильнее, чем у более темных лесных скорпионов. Имеет значение и размер клешней – чем они больше, тем слабее яд, и наоборот.

Скорпионы обитают практически во всех регионах и охотятся только ночью, прячась днем под камнями, в листве, под корнями или в вырытой норке. Их яд содержит вещества, разрушающие кровяные тельца и воздействующие на нервную систему.

Для людей (за исключением тех, кто страдает гиперчувствительностью к данному аллергену), укус скорпиона, как правило, не смертелен. Однако яд поражает нервные окончания, вызывая сильную боль и воспаление в месте укуса, а в некоторых случаях – общую слабость, повышение температуры, тошноту и головокружение. Наибольшую опасность представляют укусы в шею и область сердца.

Если человека ужалил скорпион, то, прежде всего, следует попробовать выдавить яд или сделать (предварительно продезинфицированным ножом), небольшой надрез в области укуса и высосать его. Но следует помнить, что в ротовой полости спасателя не должно быть каких-то язв или ранок, через которые яд сможет проникнуть в кровь.

Также медики рекомендуют обработать ужаленную область антисептиком и приложить к месту укуса холод и (или) тугую повязку (что замедлит действие яда), дать пострадавшему какие-то антиаллергические препараты и доставить его в ближайший медпункт.

Замечено, что у степных скорпионов, имеющих светлую окраску, яд гораздо сильнее, чем у более темных лесных скорпионов.

Источник фото: animal-photos.ru.

Фаланга

В мире насчитывается около 1000 видов фаланг (она же сольпуга, бихорка, верблюжий паук), но в Казахстане в основном встречается среднеазиатская (каспийская) фаланга, достигающая 5-7 сантиметров в длину.

Фаланга известна своим бесстрашием и готовностью вступить в схватку с любым напавшим на нее существом, а также безмерным любопытством. Привлеченная светом от костра, фонаря или освещенного окна, она может забежать в палатку или в дом, и выгнать ее очень проблематично. Также фаланга может использовать в качестве укрытия от солнца рюкзак, обувь и другие вещи, оставленные без присмотра.

Чувствуя угрозу, фаланга не попытается убежать, а будет отчаянно сопротивляться, что учитывая ее ловкость и скорость, а также способность легко взбираться на вертикальные поверхности и прыгать на высоту более метра, может доставить немало неприятностей человеку. Особенно если учесть, что из-за твердого панциря раздавить ее на песке или мягкой земле невозможно.

Хотя яда у фаланг нет, их укусы для человека они очень болезненны, так как в рану может попасть пищеварительный сок из ротового отверстия фаланги. Кроме того, на хелицерах сохраняются гниющие остатки их жертв (все фаланги плотоядны и всеядны), которые попав в рану могут вызвать не только воспаление, но и заражение крови.

При укусе фаланги, надо сразу промыть ранку чистой водой (но только не из открытых источников, где могут быть бактерии) и обработать любым антисептиком – перекисью водорода, йодом, зеленкой и даже водкой. После этого следует заклеить ранку пластырем или наложите повязку, дать пострадавшему какие-то болеутоляющие средства и обратится за профессиональной медпомощью.

Фаланга известна своим бесстрашием и готовностью вступить в схватку с любым напавшим на нее существом.

Источник фото: ukusili.net.

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