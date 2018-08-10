Алматинская область укрепляет связи с Татарстаном

Делегация из Алматинской области посетила Казань.

Делегация из Алматинской области во главе с акимом области Амандыком Баталовым с ответным визитом посетили город Казань. В составе делегации были бизнесмены области, представители региональной палаты предпринимателей, проектного управления и местных исполнительных органов, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Встретил представителей Алматинской области президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, вице-премьер Василь Шайхразиев, заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Напомним, ранее в прошлом году делегация Татарстана посетили Алматинскую область и нашли общие точки соприкосновения. Среди них сотрудничество между Панфиловским районом Алматинской области и Менделеевским районом Республики Татарстан.

- Очень рады видеть вас у нас в гостях. Это встреча станет продолжением установления и развития дальнейших дружественных отношений с нашей республикой по эффективному расширению экономических, деловых и культурных связей. Проект «Хоргос» представляет большой интерес и имеет огромный потенциал. Это крупнейший транспортно-логистический хаб мирового уровня. Нам бы хотелось сотрудничать в этом направлении, иметь возможности для расширения бизнес-партнерства. Помимо этого, хотелось бы наладить пути взаимодействия в сфере развития высшей школы, исследовательских центров, организовать обмен студентами, - подчеркнул президент Татарстана.

В свою очередь аким Алматинской области Амандык Баталов поблагодарил за теплый прием.

Считаю, что для сотрудничества у нас есть все условия. У нас есть чему поучиться у вас и у вас есть, что перенять у нас. Особо интересует нас сельское хозяйство, так как Алматинская область является одним из крупнейших производителей сельхозпродукции в Казахстане. Но и другие отрасли также важны. Хотим перенять у вас проекты IT –технологий. Также предлагаем вам, чтобы ваши школьники могли посещать оздоровительные лагеря Алматинской области, в том числе и озеро Алаколь. Хорошая идея – обмен студентами. В регионе есть Жетысуйский государственный университет им.И.Жансугурова и университет им.С.Демиреля,- сказал Амандык Баталов.

Стоит отметить, в ходе рабочей поездки делегация Алматинсской области посетили ряд объектов. Среди них, IT-парк в Казани и smart city Иннополис, Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, центр «Эйдос-робототехника» и «Эйдос-Медицина», где члены делегации узнали о преимуществах роботизированного производства, создании роботов-манипуляторов для использования их в работе. Помимо этого, они побывали в агропромышленном парке «Казань», Казанском (Приволжского) федеральном университете, на стадионе «Казань Арена», где проходил Чемпионат мира по Футболу. Также делегация ознакомилась и с культурными достопримечательности города Казань, посетив Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф.

- За несколько дней мы постели столько объектов. Узнали много нового. В Татарстане очень развиты новые технологии, и мы хотим их перенять. Так как Казахстан переходит на цифровизацию. Побывали мы и на открытии 9-ой Международной специализированной выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование. Вдохновились новыми идеями, осталось только их воплотить на родине, - сказал Амандык Баталов.

Стоит отметить, между ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк» и акиматом Алматинской области подписан меморандум о взаимопонимании и научно-образовательном сотрудничестве.

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