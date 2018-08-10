В четыре раза должна вырасти площадь орошаемого земледелия в Павлодарской области к 2022 году

Павлодарскую область привыкли считать промышленным регионом, но у здесь развивается и аграрный сектор.

Комплексный план развития орошаемого земледелия Прииртышья на 5 лет, который станет пилотным в республике, презентовали аграриям во время выездного совещания акима Павлодарской области Булата Бакауова в сельскую зону Аксу, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Совещание прошло в Евгеньевском сельском округе Аксу на базе крестьянского хозяйства «Тимур», которое стало одним из самых урожайных в области благодаря орошаемому земледелию.

Сегодня из двух тысяч используемых «Тимуром» гектаров орошение введено на 850.

Стабильный урожай картофеля здесь - 450-500 центнеров с гектара, моркови – до тысячи центнеров. В 2011 году к/х построило овощехранилище стоимостью 250 миллионов тенге. За два последующих года здесь дополнительно запустили холодильник на 5 тысяч тонн и цех мойки и фасовки моркови. На это ушло около двух миллионов евро. Общая ёмкость хранения сегодня – 8 тысяч тонн картофеля и 5 тысяч тонн моркови. Всего за последние семь лет хозяйство инвестировало в своё развитие около 2,5 миллиарда тенге.

Из почти 75 тысяч гектаров площадей регулярного орошения, которые остались ещё со времён Советского Союза, сегодня используется чуть меньше 65 процентов. Чтобы достичь прежнего уровня, нужно освоить ещё 20 тысяч гектаров.

- Павлодарскую область привыкли считать промышленным регионом, но у нас развивается и аграрный сектор, - отметил Булат Бакауов. - В области 1,2 миллиона гектаров засеиваются разными культурами. Особое внимание мы уделяем орошению. Можно привести в пример предприятие, которое сеет 60 тысяч гектаров зерновых на лучших землях Иртышского района и тысячу гектаров орошения в сельской зоне Аксу. Экономика одинаковая. Это объяснили каждому руководителю крестьянских хозяйств и начинающим фермерам. Нами разработан комплексный план развития орошаемого земледелия на 5 лет, который станет пилотным в Казахстане. Сейчас в каждом районе подобрали земельные клины от 7 до 20 тысячи гектаров. За пять лет мы должны в четыре раза увеличить площадь орошаемых земель. Вместе с тем, с орошением будет развиваться и животноводство.

Стоит отметить, что для развития орошаемого земледелия в аксусской сельской зоне есть все условия – вдоль проходят реки Иртыш и Белая, а также канал Иртыш-Караганда.

Кристина Кохно

Фото: Дархана Умырзакова

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