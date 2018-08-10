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Светящиеся деревья появились на столичном Арбате

Фонари-деревья украсили Арбат.

Фото : facebook10 августа 2018, 20:31

На «Арбате» в Астане появились новые оригинальные фонари, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал аким Сарыаркинского района Астаны Арман Турлубек.

«Прогуливаясь по Арбату, вы увидите изумительные итальянские топиарные фигуры, фонари из живых деревьев! Идеи и фантазии авторов этих композиций восхищают и радуют глаз! Эти необычные фонари несомненно украсили Арбат! Пройти мимо и не сделать фото просто невозможно», - написал на своей странице в Фейсбуке Арман Турлубек.


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