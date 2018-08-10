Светящиеся деревья появились на столичном Арбате
Фонари-деревья украсили Арбат.
Фото : facebook10 августа 2018, 20:31
На «Арбате» в Астане появились новые оригинальные фонари, сообщает zakon.kz.
Об этом на своей странице в Facebook написал аким Сарыаркинского района Астаны Арман Турлубек.
«Прогуливаясь по Арбату, вы увидите изумительные итальянские топиарные фигуры, фонари из живых деревьев! Идеи и фантазии авторов этих композиций восхищают и радуют глаз! Эти необычные фонари несомненно украсили Арбат! Пройти мимо и не сделать фото просто невозможно», - написал на своей странице в Фейсбуке Арман Турлубек.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4932183-5409133e9b70ee45ca7d1d495345c4e1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...