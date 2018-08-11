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Мастера салона красоты недовольные клиентки побили палками

Брови жаждут крови!

Фото : medialeaks.ru11 августа 2018, 00:40

Настоящая баталия развернулась в одном из салонов красоты Нью-Йорка. Мастер-бровист сделала своей клиентке совсем не такие брови, как ей хотелось, и девушка отказалась платить за этот ужас, сообщает Life.ru.

Мастер переделать уже ничего не могла, а вот из-за неоплаченных стараний она разозлилась не на шутку. Взяв палку, она начала избивать клиентку по спине. Та попыталась ответить, но поняла, что превосходство не на её стороне, и просто сбежала. Тогда другая посетительница, видимо, поняла, как можно не платить за услуги, и также вступила в бой. Только вот ей пришлось терпеть удары уже от двух мастеров.

Опасаясь, что все клиентки разбегутся, остальной персонал салона красоты решил вмешаться в конфликт и попытаться разрешить всё мирным путём. Но к ним нагрянула полиция и арестовала двух работниц. После составления протокола их отпустили.


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