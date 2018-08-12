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Порошенко трижды ошибся в одной строчке гимна Украины

Президент написал пост в соцсетях.

Фото : © РИА Новости / Стрингер12 августа 2018, 06:00

Президент Украины Петр Порошенко в своем посте в Facebook, посвященном Дню Ялты, сделал три ошибки, цитируя первую строчку гимна Украины, пишет РИА Новости.

"Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое "Ще не вмерли України ні слава, ні воля", — написал Порошенко.

При этом цитата "Ще не вмерли України ні слава, ні воля" ошибочная. Официальный текст гимна, установленный 6 марта 2003 года, звучит следующим образом: "Ще не вмерла України і слава, і воля". Это закрепляется законом "О государственном гимне".


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