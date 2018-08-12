Посол России поблагодарил Казахстан за саммит в Актау

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин отметил, что саммит в Актау организован на самом высоком уровне.

В Актау прибыл посол России в Казахстане Алексей Бородавкин. В интервью журналистам он высказался о важности саммита в Актау, передает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

- Мы признательны казахстанским коллегам за то, что они принимают этот саммит, и сделали все возможное, чтобы провести его на самом высоком уровне. Пятый саммит действительно событие историческое. В первую очередь, потому что лидеры государств подпишут конвенцию о правовом статусе Каспия. Работа над этим документом шла более 20 лет. Это пример того, как за счет таких целенаправленных, скоординированных усилий всех пяти государств на основе партнерства, взаимного уважения, равноправия удалось добиться такого впечатляющего результата. Значение этого события не просто региональное, но и международное, глобальное, потому что это пример того, как в современном мире должны договариваться государства, - сказал Алексей Бородавкин.

Напомним, что в международном аэропорту Актау приземлились самолеты с президентами Азербайджана, Туркменистана и Ирана.

Сегодня в Актау пройдет саммит прикаспийских государств. В ближайшее время ожидается прибытие президента России.

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