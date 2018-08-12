В Костанае отключат горячую воду на две недели

Горячую воду подключат 27 августа.

С 13 по 27 августа в Костанае отключает горячую воду в связи с гидравлическими испытаниями перед отопительным сезоном, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Костанайской теплоэнергетической компании.

Работы будут длиться две недели и горячую воду подключат 27 августа.

«После окончания отопительного сезона 2017-2018 в период с 11 по 15 мая текущего года были проведены гидравлические испытания магистральных тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ, котельных №2, №3. По результатам испытаний выявлено 36 порывов, которые были устранены в кратчайшие сроки», - пояснили в предприятии.

Как отмечают в пресс-службе, реализация данных мероприятий позволит повысить качество и эффективность предоставляемых услуг, снизить потери воды в теплосетях, уменьшить расход топлива, повысить надёжность основного и вспомогательного оборудования.

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