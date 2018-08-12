Акимат Астаны выделил здание школе, которая 15 лет не имела собственного помещения

В целом на ближайшие три года планируется построить 24 школы и 10 пристроек.

Асет Исекешев принял ряд решений, связанных с распределением новых зданий школ, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

За последние 7 лет количество учащихся в сфере среднего образования столицы увеличилось в 2 раза и составило более 143 тысяч учеников. За счет миграции и рождаемости ежегодный прирост составляет в среднем 15-18 тысяч.

В этой связи акимат города работает над снятием нагрузки со школ с учетом опережающего развития инфраструктуры города. Только в 2018 году будет введено в эксплуатацию 6 школ на 7 тысяч мест. В целом на ближайшие три года планируется построить 24 школы и 10 пристроек.

В преддверии нового учебного года, реализуя принципы проекта «Открытый акимат», аким Астаны Асет Исекешев провел встречу с инициативной группой родителей по вопросу выделения помещений и разгрузки школ, чтобы услышать о существующих проблемах из первых уст.

Не первый год большая нагрузка ложится на школу-лицей № 60, которая была открыта 10 лет назад лично Президентом РК Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Школа имеет высокие показатели, однако одной из ключевых проблем является перегруженность. В прошлом году там обучалось 3558 человек, а на данный момент документы на обучение подало более 300 детей, и это не окончательная цифра.

В рамках встречи акимом было пересмотрено решение управления образования в отношении новой школы, расположенной на пересечении ул. Кумисбекова и пр. Абая. Теперь это учебное заведение на 1200 мест будет передано школе-лицею № 60. Таким образом, в столице будет сформирован первый школьный кластер, объединяющий несколько зданий, которые помогут разгрузить не только школу № 60, но и школы № 1 и № 35, расположенные в данном районе. Решение было принято ещё с учётом того, что данная школа входит в десятку лучших школ города по качеству знаний и многие родители учащихся пытаются устроить детей именно в это учебное заведение. К тому же к сильному педагогическому составу школы присоединятся и новые профессионалы, что позволит равномерно распределить нагрузку на преподавателей.

Сейчас новое здание на Абая-Кумисбекова открыто для приема документов детей, желающих учиться в этой школе.

Вместе с тем приятные новости перед Днем знаний получили и учащиеся лицея для одаренных девочек «Білім-инновация». Ранее сообщалось, что учебное заведение, открытое 15 лет назад, не имело собственного здания.

На сегодняшний день ученики лицея «Білім-инновация» на городских, республиканских и международных предметных олимпиадах занимают призовые места, что становится причиной большого конкурса: на одно место приходит порядка 20 человек.

Принимая во внимание комментарии родителей, а также с учетом развития района аким решил передать недавно построенную школу, расположенную на улице 188, лицею «Бiлiм-инновация» для одаренных девочек. Предполагается, что лицей будет вести дополнительный набор на обучение детей начиная с 5 класса и поможет распределить нагрузку в будущем.

Также аким поручил заместителю Косману Айтмухаметову ускорить проводимые работы по обеспечению подъездных путей к школе и строительству дороги по ул. 187. Данная дорога также позволит обеспечить дополнительными заездами во дворы домов, построенных по государственной программе. Работы по благоустройству территории самой школы предполагается завершить до 25 августа.

По итогам встречи Асет Исекешев дал поручение управлению образования совместно с акиматом района Сарыарка выработать эффективные пути и приступить к оперативному исполнению его решения, а также проводить распределительную политику с учетом нагрузки, мнения жителей и вопросов безопасности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!