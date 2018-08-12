Прикаспийские страны создают механизм консультаций на уровне МИД

Об этом в ходе саммита рассказал глава Казахстана.

Страны "каспийской пятерки" создают механизм регулярных консультаций на уровне министерств иностранных дел, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом пишет РИА Новости.

В казахстанском городе Актау проходит встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой будет подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

"С целью эффективной имплементации Конвенции, нами создан специальный механизм регулярных пятисторонних консультаций под эгидой министерств иностранных дел. Они на регулярной основе будут обсуждать все актуальные вопросы", — сказал Назарбаев, выступая на V саммите "каспийской пятерки".

Президент также отметил, что странам необходимо в полной мере использовать возможности конвенции для усиления торгово-экономических отношений прибрежных государств. "В подписываемом сегодня межправительственном соглашении о торгово-экономическом сотрудничестве заложен механизм пятисторонних встреч министров экономики наших стран. Считаю целесообразным проводить такие встречи на регулярной основе", — добавил он.

В соответствии с документом, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!