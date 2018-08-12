Создание "Каспийского экономического форума" анонсировал Путин
Форум, по мнению президента России, позволит укрепить контакты между деловыми сообществами "Каспийской пятерки".
Фото : © РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL12 августа 2018, 15:57
Страны Каспия создадут Каспийский экономический форум, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
"Принимаемые решения о создании Каспийского экономического форума позволят укрепить контакты между деловыми сообществами наших стран", — сказал Путин в ходе заседания Каспийского саммита.
В Актау проходит встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой будет подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.
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