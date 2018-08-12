Создание "Каспийского экономического форума" анонсировал Путин

Форум, по мнению президента России, позволит укрепить контакты между деловыми сообществами "Каспийской пятерки".

Страны Каспия создадут Каспийский экономический форум, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

"Принимаемые решения о создании Каспийского экономического форума позволят укрепить контакты между деловыми сообществами наших стран", — сказал Путин в ходе заседания Каспийского саммита.

В Актау проходит встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой будет подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

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