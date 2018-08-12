Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Анджелина Джоли попала в психиатрическую больницу

Актриса экстренно госпитализирована.

Фото : Politeka12 августа 2018, 18:06

В больнице звезда пробудет около двух недель. На это время работа над фильмом "Малефисента-2", в котором она сейчас снимается, будет приостановлена, сообщает Life.ru.

Голливудская актриса Анджелина Джоли попала в лечебницу с психическим расстройством, пишет The Hollywood Life.

По информации издания, у звезды снова возникла навязчивая мысль о том, что она имеет лишний вес. В результате Джоли похудела до 44 кг при росте 170 см и продолжила худеть.

Сообщается, что актриса уже ложилась в эту клинику. Несколько лет назад сотрудники данного медучреждения помогали ей побороть анорексию.

Напомним, самая красивая пара Голливуда Анджелина Джоли и Бред Питт решили разойтись, сейчас в самом разгаре бракоразводный процесс. Как сообщалась ранее, адвокат актрисы решил не продолжать с ней сотрудничество из-за того, что она "жаждет крови и хочет уничтожить Брэда Питта как отца".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты