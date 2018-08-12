Назарбаев: Подведен итог многолетней работы по урегулированию статуса Каспийского моря

Саммит продемонстрировал способность прикаспийских стран решать масштабные задачи.

Выступая перед журналистами, Глава государства указал на символичность проведения Пятого каспийского саммита в Международный день Каспийского моря, сообщает zakon.kz со сылкой на Акорду.

- Мы с коллегами подвели итоги многолетней работы по урегулированию правового статуса Каспийского моря. Обсудили состояние дел и дальнейшие меры по продвижению многостороннего практического взаимодействия. Подписали ряд важных соглашений в сфере торговли, экономики, транспорта и безопасности, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев, отмечая успешность проведенных переговоров, подчеркнул, что в процессе подготовки Конвенции все страны исходили из интересов обеспечения политической стабильности, развития Каспийского региона, сохранения и приумножения его природных богатств.

- Кульминацией многолетней кропотливой работы стало подписание сегодня Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Конвенция является своего рода «Конституцией Каспийского моря». Она призвана урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных государств, а также стать гарантом безопасности, стабильности и процветания в регионе, - заявил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев рассказал присутствующим журналистам, что Конвенция создает эффективную юридическую базу для сотрудничества прибрежных стран по широкому спектру направлений и определяет основополагающие принципы деятельности каждой из сторон.

- В их числе – превращение Каспийского моря в зону мира, добрососедства и дружбы; его использование в мирных целях; уважение суверенитета и территориальной целостности; неприсутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам. Мы установили территориальные воды шириной 15 морских миль, при этом их внешние границы обретают статус государственных. К территориальным водам примыкают десятимильные рыболовные зоны, где каждое государство обладает исключительными правами на промысел. За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство. Вне морских государственных границ будет действовать свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран. Важное значение имеет договоренность о свободе транзита к другим морям и Мировому океану. Каждое государство реализует суверенные права на недропользование в границах своего сектора дна. При этом предусмотрена возможность прокладки по дну моря магистральных трубопроводов и кабелей с условием соблюдения экологических требований, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана особо подчеркнул, что соблюдение этих принципов призвано способствовать развитию транспортной инфраструктуры прибрежных государств, увеличению транзитного потенциала Каспийского региона, а также сохранению экологической системы и уникальной популяции биологических ресурсов Каспия.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев предложил ряд дополнительных мер по дальнейшему развитию сотрудничества на Каспийском море, в том числе заключение отдельного пятистороннего договора по согласованным мерам доверия в области военной деятельности, стимулирование торгово-экономических отношений прибрежных стран, особенно по вопросам инвестиционного сотрудничества и реализации проектов в энергетической сфере, оптимизацию тарифной политики и улучшение условий транспортировки, а также принятие документа по борьбе с незаконным промыслом биологических ресурсов.

В завершение Глава государства подчеркнул, что Актауский саммит вновь продемонстрировал способность прикаспийских стран совместно решать масштабные задачи, и выразил уверенность, что принятые международные договоры и достигнутые договоренности будут способствовать наиболее полному раскрытию потенциала «каспийской пятерки».

Также по итогам саммита с заявлениями выступили президенты Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Российской Федерации Владимир Путин, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

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По итогам Пятого каспийского саммита были подписаны следующие документы:

1. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

2. Протокол о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом на Каспийском море.

3. Протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море.

4. Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве.

5. Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта.

6. Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море.

7. Протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств.

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