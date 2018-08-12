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Назарбаев обсудил с Бердымухамедовым торговые отношения между странами

Гурбангулы Бердымухамедов отметил высокий уровень организации и проведения саммита.

Фото : Акорда12 августа 2018, 19:46

Глава государства поприветствовал Президента Туркменистана и отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- После Вашего визита в Казахстан наблюдается оживление наших торговых отношений, но все еще имеется потенциал для роста и работы в этом направлении, - указал Нурсултан Назарбаев.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность за возможность принять участие в саммите и отметил высокий уровень его организации и проведения.

- Сегодняшний день внес новую лепту в наши взаимоотношения, которые складывались на протяжении многих веков. На современном этапе у нас есть все возможности для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, - сказал Президент Туркменистана.

В завершение встречи стороны обсудили вопросы повестки заседания по проблемам Аральского моря, которое состоится в конце этого месяца в Туркменистане.


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