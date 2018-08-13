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Кабинка с 18 людьми застряла на канатной дороге в горах Румынии

Они заблокированы на подвесной дороге, которая соединяет водопад с озером в горах.

Фото : KP.UA13 августа 2018, 01:58

Восемнадцать человек застряли в кабинке на подвесной канатной дороге в румынских горах Фэгэраш, сообщает в воскресенье агентство Agerpres со ссылкой на Национальную ассоциацию горных спасателей Румынии (Salvamont), сообщает РИА Новости.

"В заблокированной кабинке находятся 18 человек, в том числе четверо детей, одному из которых 8 месяцев. Они заблокированы на подвесной дороге, которая соединяет водопад Быля с одноименным озером в горах Фэгэраш", — говорится в сообщении.

В Salvamont рассказали, что один из туристов, заблокированных в кабинке, позвонил в службу 112 и попросил о помощи.

"Кабинку удалось снова пустить по канатной дороге, людей, которые были в ней заблокированы, в точке прибытия ждут медики, чтобы оказать помощь, если это будет необходимо", — сообщила агентству пресс-секретарь инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Сибиу Рамона Нистор.

По данным Agerpres, причиной остановки кабинки стала "техническая проблема".


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