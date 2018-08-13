Как «Канело» взбесил Головкина

Второй бой Головкина и «Канело» состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) пообщался с журналистами в тренировочном лагере в Биг Беар, сообщает Sports.kz.

Многие вопросы касались предстоящего рематча с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Журналист TalkSport.com Майкл Бенсон приводит один из вопросов в своем твиттере: «У Головкина спросили, является ли „Канело“ самым трудным его соперником на сегодняшний день».

— Он является самым неприятным и самым «грязным» соперником, с которым мне когда-либо приходилось встречаться, — ответил GGG.

Второй бой Головкина и «Канело» состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.





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