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Около 6000 нарушений ПДД выявлено в Астане за три дня

Подведены итоги ОПМ "Безопасная дорога".

Фото : astana.gov.kz13 августа 2018, 14:29

С целью повышения транспортной дисциплины среди водителей, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также профилактики нарушений правил дорожного движения в Астане с 8 по 10 августа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Об этом сообщается на сайте столичного акимата.

В рамках ОПМ "Безопасная дорога" местной полицейской службой ДВД Астаны проведен ряд рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на рост дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание полицейские уделяли выявлению и пресечению нарушений, связанных с управлением транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, правилами встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов и др.

Кроме того, совместно с представителями транспортных организаций усилены меры по выявлению нарушений ПДД, допускаемых водителями общественного транспорта.

В основном нарушения правил дорожного движения в столице выявляются автоматизированными системами фотовидеофиксации правонарушений, в том числе аппаратно-программным комплексом "Сергек". Так, за три дня ОПМ "Безопасная дорога" системами камер видеонаблюдения выявлено порядка 6000 нарушений ПДД.

Полицейскими выявлено более 700 нарушений правил дорожного движения, в том числе за создание аварийной обстановки, управление в нетрезвом состоянии, нарушение правил маневрирования и другие. За переход проезжей части в неустановленных местах к административной ответственности привлечены 95 пешеходов.


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