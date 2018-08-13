Асанов рассказал о своем отношении к критике и похвале в соцсетях

Даже опросы проводят, реформатор я или демагог, который много говорит, но ничего конкретно не меняет. Ко всему этому отношусь с пониманием - Жакып Асанов.

Уважаемые судьи! Это моё четвёртое вам письмо. Оно об одном - о нашей с вами ответственности. Профессиональной и личной, - обратился Председатель Верховного суда РК Жакып Асанов к казахстанским судьям, передает Zakon.kz.

"Первое. Каждого из нас назначил на должность судьи наш Елбасы. Доверил нам вершить правосудие от имени государства. Профессиональную ответственность мы несём и перед Президентом, и перед обществом, и перед каждым человеком. Их спрос на качественное правосудие мы обязаны удовлетворять ежедневно, каждым своим судебным актом", - написал Асанов.

Он отмечает, что судьи личную ответственность несут перед родными и близкими, чтобы им не было стыдно за их репутацию и как судьи, и как человека.

"Поэтому обращаюсь к вам - когда наедине в совещательной комнате будете выносить решение и подписывать судебный акт, хотя бы раз повторите про себя: "Я руководствуюсь законом и своей совестью", - сказано в обращении главы ВС РК.

"Второе. В СМИ, соцсетях о нас, обо мне говорят разное. Есть тёплые отзывы о тех из вас, кто защитил нарушенные права, кто кого-то справедливо оправдал. Немало и критики, негатива, недоверия. Даже опросы проводят, реформатор я или демагог, который много говорит, но ничего конкретно не меняет. Ко всему этому отношусь с пониманием. Это как компас для меня, который даёт сигналы - верный ли ориентир, правильно ли мы всё делаем, чтобы отвечать ожиданиям общества. Конечно, «диванные» блогеры «подливают масла в огонь». Но не о них речь. А о тех, кто пострадал от наших незаконных решений; кто не может попасть на мой личный приём; кто прямо указывает на недостатки отдельных судей и всей системы. Это и есть «живая» оценка нашей работе и наших планов", - пишет Асанов.

Он указывает на то, что через судей проходят миллионы судеб людей и бизнеса. За эти полгода райгорсудьи рассмотрели 1 миллион 800 тысяч дел и материалов. Если разделить на рабочие дни, то каждый день они принимают 13,5 тысяч решений по уголовным, гражданским, административным делам и материалам. Каждый судья в среднем - 7 итоговых судебных решений.

В Верховном суде принято 8 182 решения или каждый день - 67. А это, в основном, сложные и многоэпизодные дела.

Нагрузка аномально огромная. Особенно в Алматы, Астане, других крупных городах. До 300 дел в месяц на судью.

"В каком сложнейшем режиме приходится делать нам работу, я говорил на итоговом совещании. По долгу службы мы всё время в конфликтной среде. Поэтому готовим поправки в законы, чтобы убрать всю лишнюю и ненужную работу, далёкую от правосудия. Коллеги, каждый день получаю сотни жалоб. Многие хотят, чтобы я их принял лично... ...Возмущённые люди требуют от меня уволить судей, которые, по их мнению, несправедливы. Но многие из них не юристы, не знают тонкостей законодательных процедур. Ведь суд не похож на обычный госорган, где первый руководитель может сам наказать или уволить любого подчинённого. У нас не так. Каждый судья по конкретному делу решение принимает сам, единолично. Ни другой судья, ни председатель суда, ни даже Председатель Верховного Суда не вправе давать ему указания", - пишет Асанов.

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