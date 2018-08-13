В Кызылординской и Актюбинской областях объявлено штормовое предупреждение

Местами ожидается гроза.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Актюбинской и Кызылординской областях, сообщает zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Днем 14 августа в Актюбинской области местами ожидается гроза, при грозе порывы юго-западного, западного ветра 15-20 метров в секунду. В Актобе днем 14 августа ожидается гроза, при грозе порывы юго-западного, западного ветра 17 метров в секунду. Вероятность шторма - 65-70 процентов.

14-16 августа в Кызылординской области местами сохраняется северо-восточный, восточный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 95-100 процентов.

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