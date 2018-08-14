Почти 50 нарушений ПДД выявлено за несколько часов на ул. Шевченко в Алматы

Полицейские Алматы провели локальные рейды по улице Шевченко, а также на проспектах Аль-Фараби и Достык.

Алматинские полицейские провели локальную отработку по улице Шевченко, на отрезке между пр. Достык и ул. Жарокова, а также на проспектах Аль-Фараби и Достык, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«Ее цель – оздоровление дорожной обстановки на участках, где наблюдается интенсивное дорожное движение и малейшее правонарушение может негативно сказаться на дорожной обстановке в целом. Увы, как показывает практика, не все водители неукоснительно соблюдают правила дорожного движения, а иногда такая халатность и пренебрежение законом заканчиваются дорожно-транспортными происшествиями. К слову, на улице Шевченко уже почти год функционирует односторонняя схема движения, а также действует велодорожка. Решено активизировать соблюдение законности, на данных участках в частности, посредством проведения локальных отработок и точечных рейдов», - сообщил заместитель командира Полка дорожно-патрульной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

Таким образом, накануне в период с 15:00 часов до 00:00 часов по улице Шевченко пятью экипажами «Буран» были выявлены всего 47 фактов нарушения ПДД. Самое распространенное – нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (21 факт), далее несоблюдение требования, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части (24 факта) и др.

В свою очередь в специализированном батальоне Управления административной полиции информировали, что накануне в результате рейдов по проспектам Достык и Аль-Фараби к административной ответственности привлечены 75 водителей. Пять транспортных средств водворены на специализированную штрафную стоянку.

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