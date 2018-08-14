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Устькаменогорцы встревожены повышенным содержанием диоксида серы в воздухе

Наибольшее превышение нормы вредных веществ было зафиксировано в областном центре около 9 часов утра.

Фото : Misanec.ru14 августа 2018, 13:07

Сегодня утром в некоторых районах города зафиксировано значительное превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, сообщает Устинка LIVE.

Самый высокий показатель диоксида серы в 9 утра был зафиксирован в районе У-Ка вокзала, улиц Ауэзова и Потанина — от 0,72300 до 0,75000 миллиграмм на кубический метр. В Согре, на улицах Потанина и Абая, в районе Промзоны и Защиты также был повышен уровень диоксида азота.

Как сообщили в Центре экологической безопасности Усть-Каменогорска, превышение связано с ухудшением погодных условий: низкие облака и отсутствие ветра не дали вредным веществам рассеяться в атмосфере.


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