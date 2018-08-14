Проект Госпрограммы «Дорожная карта бизнеса – 2020» одобрен в правительстве

Проектом Госпрограммы сохранены базовые инструменты финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательства.

Сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева был одобрен проект актуализированной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020», передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов доложил, что проектом Госпрограммы сохранены базовые инструменты финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательства, такие как: субсидирование процентной ставки, гарантирование по кредитам, предоставление грантов, подведение недостающей инфраструктуры, обучение и оказание консультационных услуг бизнесу.

Также Т. Сулейменов доложил об итогах реализации Программы. Так, с момента ее реализации в рамках трех направлений просубсидировано 11 904 проекта на сумму кредитов 2,2 трлн тг. В рамках двух направлений прогарантировано 4302 проекта на сумму кредитов 155 млрд тг. Предоставлены государственные гранты по 1940 проектам на 4,6 млрд тг, недостающая инфраструктура подведена к 810 проектам на сумму 123 млрд тг.

«Обучение основам ведения бизнеса с момента реализации программы прошли 165 тыс. новых и действующих предпринимателей», — проинформировал Т. Сулейменов.

Всего на реализацию Программы с 2010 г. выделены средства в размере 380 млрд тг. Реализация данных мер поддержки позволила участникам Программы произвести продукцию на сумму 13,5 трлн тг, создать свыше 89 тыс. рабочих мест, выплатить налоги на сумму более 900 млрд тг.

В целях повышения эффективности используемых средств меры господдержки в рамках Программы переориентированы на эффективные предприятия. Так, к получению финансовой поддержки в моногородах, малых городах и селах допускаются проекты предпринимателей, способные обеспечить увеличение выплаты налогов, выпуска продукции и количества рабочих мест на 10% по истечении двух лет со дня получения господдержки.

Оказание поддержки в приоритетных секторах экономики и отраслях Государственной программы индустриально-инновационного развития осуществляется по проектам предпринимателей, показавших эффективную производственную деятельность в виде увеличения налоговых выплат, выпуска продукции на 20% до получения поддержки.

Новшеством разработанной Госпрограммы, по словам Т. Сулейменова, является внедрение инструмента субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства.

Эта мера позволит обеспечить равные конкурентные условия для развития банковского и фондового рынков.

Еще одно новшество — автоматизация и оптимизация процессов предоставления мер государственной поддержки по предпринимательству.

«Данная работа проведена в рамках государственной программы “Цифровой Казахстан”, где Единая платформа для бизнеса предусматривает оказание государственной поддержки в электронном формате по принципу “единого окна”», — рассказал министр Т. Сулейменов.

С учетом автоматизации госуслуг, процесс предоставления субсидий и гарантий по кредитам будет полностью автоматизирован на портале электронного правительства вне зависимости от суммы кредита в октябре т. г.

Из процесса принятия решения исключен ряд этапов, что позволяет значительно сократить сроки предоставления этих услуг предпринимателям. С октября по субсидиям и гарантиям срок принятия решения будет сокращен с 25 до 5 дней.

По инструментам предоставления грантов и подведения недостающей инфраструктуры заявки также будут приниматься посредством информационной системы. Сроки принятия решения по грантам с учетом автоматизации до октября текущего года будут сокращены с 48 до 16 дней, в 2019 г. этот процесс составит 3 дня. По подведению недостающей инфраструктуры срок рассмотрения заявки субъекта МСБ и выписки протокола сокращен с 27 до 4 дней.

«Данные меры автоматизации обеспечат прозрачность принятия решений и своевременность освоения бюджетных средств. В рамках оказания нефинансовых мер поддержки, предоставление услуг по обучению и консалтингу осуществляется в явочном порядке на бумажных носителях», — сказал Т. Сулейменов.

Для цифровизации нефинансовых услуг во всех Центра обсуживания населения и Центрах поддержки предпринимателей предусмотрено открытие зон самообслуживания, которые позволят предоставлять консультационные услуги, обучение и возможность сдачи налоговой и статистической отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой в онлайн-режиме.

По обучающим проектам предусмотрено обучение как в онлайн режиме, так и самостоятельное обучение.

Предоставление услуг в онлайн режиме позволит предпринимателю просматривать полученные консультации в личном кабинете, оценивать качество предоставленных услуг путем подачи жалоб и обращений, и самое главное, экономить время на получение данных услуг.

Ввод в промышленную эксплуатацию нефинансовых услуг с учетом автоматизации планируется в октябре т. г.

В текущем году планируется предоставить порядка 2200 субсидий и гарантий субъектам МСБ по кредитам банков второго уровня, обеспечить подведение недостающей инфраструктуры к проектам МСБ на сумму более 6,6 млрд тг и охватить нефинансовыми мерами поддержки более 20 тыс. человек.

Председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов сообщил, что начиная с 2014 г. Палата выступает оператором по четвертому направлению Госпрограммы. За четыре года свыше 200 начинающих и действующих предпринимателей воспользовались услугами. В частности было открыто 7600 новых предприятий, запущено около 11 тыс. проектов. За полгода текущего года обслужено 37 тысяч предпринимателей. При этом выполнен годовой план.

«Это говорит о значимости данной программы для предпринимателей и ее потенциале», — отметил Аблай Мырзахметов, подчеркнув, что в рамках программы поддержка предпринимателям оказывается по 8 направлениям. Наиболее важные из них — подготовка бизнес-плана, маркетинг, помощь в налоговой и правовой сферах.

Бизнесу оказывается 61 бесплатная услуга. В районных центрах и моногородах работают 189 пунктов поддержки предпринимателей.

«Хочу отметить, что с начала реализации программа «Дорожная карта бизнеса – 2020» является самой популярной и полюбившейся предпринимателями программой. Она предоставляет доступные кредиты для бизнеса», — подытожил А. Мырзахметов.

Выступая по рассматриваемому вопросу, аким Мангистауской области Ералы Тугжанов отметил, что инструменты программы «Дорожная карта бизнеса-2020» имеют повышенный спрос среди предпринимателей.

Заместитель Премьер-Министра Ерболат Досаев сообщил, что в свете изменения статуса программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» будет проделана соответствующая работа совместно с местными исполнительными органами, НПП «Атамекен» по достижению поставленных целей.

По итогам рассмотрения вопроса, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что на сегодня «Дорожная карта бизнеса – 2020» по праву является одним из важных инструментов комплексной поддержки предпринимательства в республике. Программа дает свои плоды.

«В настоящее время по согласованию с Главой государства Программа приобретает статус Государственной и выходит на новый уровень ее реализации», — отметил Б. Сагинтаев.

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