Как формируется цена на уголь в Казахстане

Основной объем угля для коммунально-бытовых потребителей реализуется посредством товарной биржи.

В прошедшем отопительном периоде на всех крупных электростанциях, котельных и коммунально-бытовых предприятий было накоплено достаточное количество угля. Нормативы для электростанций выдерживались. Ажиотаж по дефициту угля и повышение цен перекупщиками создавался именно в части реализации угля для населения. Об этом сообщили в министерстве по инвестициям и развитию РК, передает Zakon.kz.

Отмечается, что отпускная цена угля с разреза незначительная. На ее рост для конечного потребителя влияют железнодорожные тарифы и "надбавки" посреднических организаций (перекупщики). Основной объем угля для коммунально-бытовых потребителей реализуется посредством товарной биржи.

Ценообразование на уголь, торговое регулирование и исключение посреднических структур не входят в компетенцию министерства энергетики РК.

"В рамках поручении Совета Безопасности РК и премьер-министра РК по вопросу обеспечения прозрачности торговли углем для населения и исключению многоуровневой цепочки перекупщиков угля, министерством национальной экономики прорабатываются вопросы изменений законодательства по совершенствованию механизма биржевой торговли, установлению требований к участникам рынка угля и принятия иных мер по обеспечению прозрачности рынка торговли углем", - говорится в сообщении.

Так, 27 декабря 2017 года был принят Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользования". Согласно Кодексу определен уполномоченный орган по твердым полезным ископаемым - министерство по инвестициям и развитию РК, к вопросам которого отнесено формирование государственной политики по твердым полезным ископаемым включая уголь. Кодекс вступил в силу 29 июня 2018 года.

Таким образом, все вопросы угольной отрасли перешли от министерства энергетики в министерство по инвестициям и развитию.

"Ввиду переходного периода, связанного с передачей вопросов угольной отрасли принят совместный приказ министерства энергетики РК и министерства по инвестициям и развитию РК "О создании Штаба по мониторингу подготовки, прохождения отопительного периода 2018-2019 годов и обеспечению углем электростанций, коммунально-бытового сектора и населения", - отмечается в сообщении.

В рамках приказа закреплен круг вопросов.

За министерством энергетики закреплено на ежедневной основе обеспечивать мониторинг:

- за подготовкой и прохождении осенне–зимнего периода 2018-2019 годов;

- за накоплением нормативного запаса топлива на электростанциях страны.

Министерство по инвестициям и развитию РК на еженедельной основе обеспечивает мониторинг:

- за добычей и отгрузкой угля с угледобывающих организаций;

- за отгрузкой угля на коммунально-бытовой сектор и населению;

- за перевозкой угля на электростанции, коммунально-бытовые предприятия и населению с принятием мер по обеспечению вагонами под погрузку угля согласно представленным заявкам.

Местные исполнительные органы на еженедельной основе представляет министерству по инвестициям и развитию информацию по накоплению угля для коммунально-бытовых нужд и населению в регионах, с разбивкой по районам (административным единицам), реализуемым ценам угля для конечного потребителя, планируемым поставкам угля на ближайшие 15 дней.

В ведомстве напомнили, что в 2017 году угледобывающими компаниями было добыто 106,7 млн. тонн угля, что на 8,3% или 8,2 млн. тонн больше, чем за 2016 год (98,5 млн. тонн).

Несмотря на ограничение добычных и погрузочных работ в январе, вызванных ухудшением погодных условий (сильные метели, а впоследствии затяжные морозы, явились причиной выхода из строя гидравлического оборудования угольных разрезов) угледобывающими предприятиями по оперативным данным за 7 месяцев т.г. добыто 60,0 млн. тонн угля, что составляет 103,9% к аналогичному периоду прошлого года (59,7 млн. тонн).

Электрическим станциям Казахстана отгружено 32,4 млн. тонн угля, что составляет 102,5% к аналогичному периоду прошлого года (31,6 млн. тонн).

На коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 5,44 млн. тонн угля, что составляет 100% к аналогичному периоду прошлого года (5,3 млн. тонн).

За этот период экспортирована 15,5 млн. тонн угля, что составляет 93,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (16,6 млн. тонн).

"За прошедший отопительный сезон имели место быть перебои с поставками угля для населения. Это обуславливается двумя основными факторами: неготовность со стороны местных исполнительных органов и не cкоординированные действия недобросовестных поставщиков угля", - сообщили в МИР РК.

На сегодня, министерством по заявкам местных исполнительных органов сформирована Плановая потребность угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2018-2019 гг.

20 июня данный План обсужден с местными исполнительными органами, угледобывающими предприятиями и АО "НК "КТЖ" на селекторном совещании по вопросу подготовки к отопительному периоду 2018-2019 гг.

Графики отгрузок угля для коммунально-бытовых нужд и населению ТОО "Богатырь Комир", ТОО "Майкубен-Вест", ТОО "Сарыарка Энерджи" и АО "Каражыра" в целом соответствуют вышеуказанному плану. АО "Шубарколь Комир" отгружает по заявкам трейдеров (реализован посредством товарной биржи), которые самостоятельно находят покупателей и определяют территорию продаж.

Министерством направлены рекомендации по принятию мер местными исполнительными органами для своевременного обеспечения углем населения.

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