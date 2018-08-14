В Костанайской области ожидается град
Также ожидается гроза.
Фото : 24.kz14 августа 2018, 17:49
В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.
По сообщению "Казгидромета" 15 августа в области ожидается гроза, северо-западный ветер 15-20 м/с. Местами шквал, град.
Вероятность шторма 90-95%.
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