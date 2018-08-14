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В Костанайской области ожидается град

Также ожидается гроза.

Фото : 24.kz14 августа 2018, 17:49

В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По сообщению "Казгидромета" 15 августа в области ожидается гроза, северо-западный ветер 15-20 м/с. Местами шквал, град.

Вероятность шторма 90-95%.


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