Только треть угнанных авто в РК возвращается к владельцам

В этом году угнали уже более тысячи автомобилей.

Фото : из открытых источников

Свыше тысячи фактов угона автомобилей в 2018 году зарегистрировано в Казахстане, сообщила пресс-служба МВД РК, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ». «За 7 месяцев текущего года на территории Республики Казахстан было угнано 1 тыс 161 автомобилей. Из них 374 были возвращены владельцам», - отмечают в пресс-службе МВД РК. По данным ведомства, основное число угонов приходится на город Алматы. «Вместе с тем было зарегистрировано 4 287 фактов кражи автозапчастей. Основное число краж было зарегистрировано в городе Алматы», - сообщают в министерстве.

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