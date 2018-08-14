Только треть угнанных авто в РК возвращается к владельцам
В этом году угнали уже более тысячи автомобилей.
Фото : из открытых источников14 августа 2018, 18:25
Свыше тысячи фактов угона автомобилей в 2018 году зарегистрировано в Казахстане, сообщила пресс-служба МВД РК, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».
«За 7 месяцев текущего года на территории Республики Казахстан было угнано 1 тыс 161 автомобилей. Из них 374 были возвращены владельцам», - отмечают в пресс-службе МВД РК.
По данным ведомства, основное число угонов приходится на город Алматы.
«Вместе с тем было зарегистрировано 4 287 фактов кражи автозапчастей. Основное число краж было зарегистрировано в городе Алматы», - сообщают в министерстве.
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