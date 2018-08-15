Сотрудники вуза задолжали 13 млн тенге за проживание в общежитии

Жильцы только 15 комнат из 54 в этом общежитии не имеют долгов.

Скандал разразился в одном из ведущих вузов страны. Занятия в высшем учебном заведении начинаются уже на следующей неделе, а общежития не готовы принять студентов. Ремонту препятствуют жильцы комнат из числа бывших и нынешних сотрудников университета. Люди накопили многомиллионный долг, но ни оплачивать его, ни покидать общежитие не намерены. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Стены, покрытые плесенью, грязный пол и отсутствие дверей – так выглядит душевая студенческого общежития. Руководство Национального исследовательского технического университета имени Сатпаева и радо сделать ремонт, но сначала нужно устранить все предписания департамента по чрезвычайным ситуациям.

Маргулан Шыныбаев, юрист университета:

- Суть предписания в том, что в общежитии находится линолеум, который легко воспламеняется. Нам сказали линолеум заменить. Заменить на кафель, который не воспламеняется. В этой связи мы пришли исполнить это предписание, и хотели линолеум демонтировать, и, соответственно, потом поставить кафель. Но жильцы дома отказываются. То есть, препятствуют в демонтаже данного линолеума.

Люди рассказывают, что их ни о чем не предупредили, не объяснили, в 5 утра они проснулись от шума отдираемого в коридоре линолеума. После истории с линолеумом, в общежитии, в 40-градусную жару, отключили воду: люди задолжали водоснабжающей компании. Правда, через день воду снова вернули.

Жильцы только 15 комнат из 54 в этом общежитии не имеют долгов. Общая сумма задолженности – около 13 млн тенге. Руководство вуза видит решение ситуации в том, чтобы, во-первых, люди признали свои долги, во-вторых, те, кто на данный момент уже не является сотрудником университета – это 12 человек – подписали с вузом договор аренды.

Несогласные, говорят в ректорате, будут иметь дело с судебными исполнителями. У руководства вуза на руках уже 9 решений суда о выселении жильцов общежития, которые не являются сотрудниками университета.

Сауле Плановна преподавала в "Политехе" более 20 лет. Все это время жила с двумя детьми в общежитии, оплачивая за комнату около 40 тысяч тенге в месяц. Женщина уверена, что заслужила право на приватизацию.

Сауле Луганская, местная жительница:

- Алмалинский суд прошла, городской суд прошла, сейчас у меня дело рассматривается в Верховном суде. Пока еще не решилось. Я на этом не буду останавливаться. Я думаю, в своем родном городе, я имею право эти комнаты приватизировать. Я не молодая уже. Все, скоро уже, наверное, на пенсию пойду.

Жильцов возмущает, что, проработав в вузе многие годы, они не имеют права на приватизацию комнат, в то время как все первые этажи – в частных руках. Шумные посетители двух компьютерных клубов, круглосуточных магазинов и закусочных - не дают им спать ночи напролет.

Юлия Квашнина, директор административного департамента университета:

- Раньше это была государственная собственность. А в 2015 году государство передало уже нам, как юрлицу, в собственность. Все, что они успели приватизировать - в 90-х годах. Никто даже не знает, как происходил процесс, кто дал согласие, но, в любом случае, это даже делал не политех, потому что в тот момент, все это было государственное имущество.

На сегодняшний день на балансе этого вуза – 4 общежития, это 2250 мест. Одно из зданий – 1938 года постройки – признано аварийным, оно пустует и пойдет под снос. Руководство вуза обязано заселить всех первокурсников. В этом году в технический университет на грант поступило 2200 абитуриентов.

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