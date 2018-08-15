Сколько заработала «Астана» в этом сезоне еврокубков

Ранее ФК заработал в Лиге Чемпионов 1,14 миллиона евро.

«Астана» проиграла по сумме двух матчей загребскому «Динамо» в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов, но все равно пополнила свой бюджет, сообщает Sports.kz.

Теперь казахстанский клуб сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы, за участие в котором получит 300 тысяч евро от УЕФА. Ранее «Астана» заработала в Лиге Чемпионов 1,14 миллиона евро: 280 тысяч — за участие в первом отборочном раунде, 380 тысяч — во втором и 480 тысяч — в третьем. Таким образом, актуальный заработок команды составляет 1,44 миллиона евро. Выплаты будут произведены по окончании евросезона. Также к этой сумме будут добавлены выплаты от продажи телевизионных и маркетинговых прав.

Напомним, в первом раунде Лиги Чемпионов «Астана» прошла черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0), во втором — датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0). В раунде плей-офф Лиги Европы подопечные Романа Григорчука сыграют с победителем пары «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — АПОЭЛ (Кипр).





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