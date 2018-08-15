В Казахстане ожидается волна похолодания

Холодный влажный арктический воздух будет поступать с районов Карского моря.

Синоптики "Казгидромет" в прогноз на 16-18 августа ожидают резкий холодных поток, который распространится по всей территории республики, передает Zakon.kz.

Холодный влажный арктический воздух будет поступать с районов Карского моря, с которым в северной половине республики ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром, в дневное время возможно выпадение града, понижение температуры ночью до 7-15, днем до 18-25 градусов тепла. На остальной территории республики температура воздуха по-прежнему будет около климатической нормы, 17-18 августа на юго-востоке и востоке страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

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