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Усманов после потери «Арсенала» замахнулся на новый клуб

Усманов выразил готовность помочь своему партнеру иранцу Фархаду Мошири, владеющему контрольным пакетом акций английского «Эвертона».

Фото : Владимир Астапкович / РИА Новости15 августа 2018, 12:30

Российский бизнесмен Алишер Усманов сохранил интерес к футболу и готов приобрести очередной клуб, несмотря на продажу акций лондонского «Арсенала». Слова миллиардера приводит Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Россиянин не исключил, что в скором времени вновь инвестирует в футбольный клуб. В частности, Усманов выразил готовность помочь своему партнеру иранцу Фархаду Мошири, владеющему контрольным пакетом акций английского «Эвертона».

7 августа российский предприниматель отказался от 30 процентов акций лондонского клуба. Единственным владельцем «Арсенала» станет миллиардер из США Стэн Кронке.

Усманов стал совладельцем «Арсенала» в 2007 году. Тогда он приобрел 14,65 процента акций клуба у бывшего вице-президента лондонцев Дэвида Дина за 97,8 миллиона долларов. В феврале 2016-го предприниматель купил пакет акций компании Red & White Holdings Limited у своего партнера Фархада Мошири и завладел 30-процентной долей в ценных бумагах «Арсенала».


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