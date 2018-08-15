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Найден способ выкрасть деньги из банкоматов по всему миру

Сотрудники ведомства отметили, что киберпреступники в ближайшее время намерены провести глобальную атаку на банкоматы, чтобы вывести неограниченное количество средств.

Фото : Lucas Jackson / Reuters15 августа 2018, 13:12

ФБР предупредило американские банки о хакерах, которые планируют вывести миллионы долларов из банкоматов по всему миру. Об этом на своем сайте сообщает эксперт кибербезопасности Брайан Кребс (Brian Krebs), пишет Lenta.ru.

Сотрудники ведомства отметили, что киберпреступники в ближайшее время намерены провести глобальную атаку на банкоматы, чтобы вывести неограниченное количество средств. По сведениям бюро, мошенники планируют получить доступ к данным эмитента, купить в даркнете номера дебетовых и кредитных карт, а затем изготовить фиктивные карты-клоны.

После взлома банка-эмитента хакеры смогут отключить защиту от мошенничества, что позволит изменить остатки средств на счетах и повысить максимально возможные суммы для вывода из банкоматов.

В ФБР посоветовали банкам проверить все системы на наличие вредоносного ПО или несанкционированного доступа, а также ввести двухфакторную аутентификацию для вывода крупных сумм и проверить возможный рост операций по снятию крупных сумм.

12 августа сообщалось, что хакеры научились незаметно красть банковские данные пользователей сети путем взлома их маршрутизатора. Люди заходили на поддельные сайты финансовых организаций и сами вводили важную информацию.


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