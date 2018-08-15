Лидеры прикаспийских стран приняли мудрые и дальновидные решения - Абдрахманов

Конвенция регулирует весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря.

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов прокомментировал итоги Актауского саммита, сообщает Zakon.kz.

По его словам, с заключением Актауской конвенции создается эффективная юридическая база для сотрудничества прибрежных стран по широкому спектру направлений.

"Неслучайно Глава государства Нурсултан Назарбаев характеризует документ, как "конституцию Каспийского моря". Конвенция будет служить политической стабильности, устойчивому экономическому развитию каспийского региона и каждой из стран, сохранению и приумножению природных богатств", - сообщил Кайрат Абдрахманов.

Он также напомнил, что Конвенция регулирует весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над ним.

Установлены территориальные воды шириной 15 морских миль, а их внешние границы обретают статус государственных. К территориальным водам примыкают 10-мильные рыболовные зоны, где каждое государство обладает исключительными правами на промысел. За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство. Вне морских государственных границ будет действовать свобода мореплавания для судов под флагами прибрежных стран.

"Важным положением, особенно для внутриконтинентальных стран, является свобода транзита к другим морям и Мировому океану. Предусматривается возможность прокладки по дну моря трубопроводов и кабелей. Согласно документу, каждое государство реализует суверенные права на недропользование в границах своего сектора дна. Дается ответ и на волнующих многих наблюдателей вопрос: одним из важных принципов деятельности прикаспийских государств становится неприсутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих участникам Конвенции", - проинформировал глава внешнеполитического ведомства.

Министр также выделил и другой принцип, которым руководствуются партнеры по Конвенции - уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела.

Обращает на себя внимание и солидный пакет отраслевых документов, подписанных высокопоставленными представителями каспийской пятерки, охвативших вопросы торгово-экономического, транспортного сотрудничества, взаимодействия пограничных ведомств, предотвращения инцидентов, борьбы с оргпреступностью и терроризмом. Все эти направления имеют особую актуальность на международной арене на современном этапе.

"В целом, в условиях непростой обстановки в некоторых регионах мира, лидеры прикаспийских стран, считаю, приняли мудрые и дальновидные решения и представили Каспий в качестве региона мира, стабильности, безопасности с огромным потенциалом для дальнейшего устойчивого развития", - подчеркнул он.

Говоря о последующих шагах в области сотрудничества на Каспии министр особо обратил внимание на то, что Нурсултан Назарбаев выделил четыре основных направления, по которым теперь предстоит работать сторонам.

"Во-первых, речь идет о необходимости заключения отдельного пятистороннего договора по согласованным мерам доверия в области военной деятельности. Второе. С заключением Конвенции новый импульс должны получить торгово-экономические отношения прибрежных стран, особенно инвестиционное сотрудничество, энергетика. В-третьих, Президент предложил рассмотреть вопросы по оптимизации тарифной политики и улучшению условий транспортировки в прикаспийских странах. Четвертое, Глава нашего государства предложил принять документ по борьбе с незаконным промыслом биологических ресурсов", - перечислил Кайрат Абдрахманов.

В соответствии с Актауской конвенцией создается механизм пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел в целях выполнения этого основополагающего документа и обзора различных аспектов сотрудничества на Каспии.

"Накануне саммита министры иностранных дел договорились создать Рабочую группу высокого уровня по вопросам Каспийского моря. Первое заседания планируется провести уже в ноябре этого года в Азербайджане. В первоочередном порядке группа приступит к согласованию очень важного пятистороннего соглашения, касающегося методики установления прямых исходных линий на Каспии", - сообщил он.

Министр также проинформировал, что документы будут обнародованы после ратификации парламентами и вступления в силу.

"Такой порядок принят во многих странах. Согласно статье 24 Закона Республики Казахстан "О международных договорах Республики Казахстан" от 30 мая 2005 года опубликованию подлежат вступившие в силу международные договоры Республики Казахстан, ратифицированные Парламентом Республики Казахстан", - заключил он.

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