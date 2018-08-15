Александр Кузнецов покинул Казахстан

Осудили на 8 лет. Заменили неотбытый срок на штраф. Вновь решили посадить.

Александр Кузнецов вынужден был покинуть страну, передает Zakon.kz.

Александр Кузнецов, осужденный к 8 годам по ст.106 ч.3 после драки у "Чукотки", и вышедший более месяца назад на свободу после замены неотбытого срока на штраф, покинул Казахстан.

Читайте также: Драка у "Чукотки": суд приговорил А.Кузнецова к 8 годам колонии

Ситуацию, почему молодой человек вынужден был так поступить прокомментировала Надежда Атаева - основатель и президент Ассоциации «Права человека в Центральной Азии», которая сейчас выступает в роли независимых наблюдателей за этим делом и оценивает соблюдение законности.

Читайте также: Освободившийся Александр Кузнецов намерен добиваться оправдания

"А что остается делать человеку, если у него не остается никакой возможности на восстановление справедливости? Этот факт только говорит о том, что, к сожалению, судебный процесс не обеспечивает равенства сторон, доказательства используются абсолютно необъективные, путаница с экспертизами. В судебном процессе политизируется вопрос, там нет цели выявить истинную причину случившегося, и выявить истинные обстоятельства этой трагедии. Безусловно, возникла угроза безопасности человека. И, естественно, он в этой ситуации нашел единственный способ - это найти безопасную территорию, чтобы продолжать отстаивать свои права", - сказала Надежда Атаева.

Читайте также: Алматинский областной суд постановил вернуть Александра Кузнецова в колонию

В этой ситуации Ассоциация, по ее словам, старается занимать нейтральную позицию и комментировать все обстоятельства с точки зрения закона и транспарентности судебного процесса.

"Мы, естественно, будем использовать международные механизмы в области защиты прав человека. Понимаете, нельзя никогда оправдывать убийство, но в данном случае в законе предусмотрены процессуальны меры, которые должны обеспечивать адекватное наказание. И мы против фабрикации обвинения. Человек должен нести наказание за то, что он совершил, а не за домыслы со стороны обвинения", - заключила зарубежный правозащитник.

Стоит отметить, что страну Кузнецов покинул легально, так как после замены неотбытого срока на штраф, и его оплаты (а она была произведена), никаких ограничений на молодом человеке не было.

Ирина Капитанова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!