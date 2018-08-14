Алматинский областной суд постановил вернуть Александра Кузнецова в колонию

Как пояснил судья, апелляционная инстанция посчитала доводы, изложенные в жалобе потерпевшего Мураткалиева, состоятельными.

В Алматинском областном суде 14 августа была рассмотрена жалоба Даулета Мураткалиева - брата погибшего после инцидента у бара "Чукотка" в Алматы Сырыма Мураткалиева, на постановление Капшагайского городского суда о замене Александру Кузнецову неотбытой части наказания на штраф, передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе прений адвокат Раушан Бисенова, представляющая интересы Мураткалиева, заявила, что считает постановление Капшагайского городского суда необъективным и необоснованным, по ее мнению дело было рассмотрено поверхностно и односторонне. В качестве обоснования своим словам она указала на то, что при вынесении постановления были допушены нормы угловно-процессуального производства. Например, адвокат утверждает, что судом не было истребовано из колонии личное дело Кузнецова, соответственно оно не было исследовано.

Далее она указывает на то, что за срок отбывания у Кузнецова, помимо четырех поощрений, имеется два взыскания - выговор и водворние в дисциплинарный изолятор. Далее, адвокат Бисенова считает, что первая и положительная степень поведения были ему присвоены незаконно, так как не была снята вторая отрицательно степень поведения. А третью положительную степень поведения ему присвоили раньше положенного срока. Доводы, указанные в характеристике осужденного, по мнению адвоката голословны и недостоверны.

Брат погибшего Даулет Мураткалиев в суде вновь сообщил, что о замене наказания Кузнецову узнал из СМИ, его не оповестили. Мураткалиев считает также, что Кузнецов не перевоспитался.

Адвокат Кузнецова Алма Мусина, в свою очередь, считает, что решение суда первой инстанции полностью соответствует требованиям закона. Доводы адвоката Бисеновой о том, что суд не исследовал личное дело осужденного Мусина назвала необоснованным, так как ходатайство о замене наказания по определению не может быть направлено в суд и рассмотрено без личного дела осужденного. Что касается утверждения о том, что положительные степени поведения Кузнецову присвоены незаконно, его адвокат назвала необоснованными и голословными, так как эти решения выносило госучреждение, у которого есть свои внутренние правила. Взыскания, о которых указывает представитель Мураткалиева, были сделаны в СИ-1 и на момент вынесения решения Капшагайского суда они были сняты.

Как отметила Мусина, законное постановление суда не подлежит отмене, если оно вынесено законным путем.

"Суд его не известил, но он восстановил ему срок на обжалование, и сейчас в суде он озвучил свои доводы, с чем не согласен. Все требования к осужденному для замены наказания были Кузнецовмы выполнены. У суда не было оснований отказать. Никаких доводов со стороны потерпевшей стороны о незаконности постановления или о том что Кузнецов не исправился, я не услышала. Прошу в удовлетворении апелляционной частной жалобы отказать", - сказала Мусина.

Кузнецов на процессе не присутствовал в связи с болезнью, также в суд его не вызывали.

Выслушав доводы сторон, судья апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда Канат Жантасов отменил постановление Капшагайского суда, постановил отказать в удовлетворении ходатайства Кузнецова о замене неотбытой части наказания на более мягкое, и водоводить его в Учреждение для дальнейшего отбытия наказания. Как пояснил судья, апелляционная инстанция посчитала доводы, изложенные в жалобе потерпевшего Мураткалиева, состоятельными.

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14 июня 2018 года в Капчагайском городском суде Александр Кузнецов и его адвокат Алма Мусина ходатайствовали о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид. Суд, выслушав осужденного, его адвоката и прокурора принял положительное решение и заменил неотбытый срок на штраф. Сторона потерпевших на этом заседании не присутствовала. По истечении 15 дней, отведенных для обжалования постановления суда, Кузнецов вышел на свободу.

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А брат погибшего Даулет Мураткалиев заявил, что не был в курсе процесса и не согласен с таким решением суда. 12 июля стало известно, что суд восстановил срок 15 дней для обжалования постановления Капшагайского городского суда, и Мураткалиев внес частную жалобу в облсуд Алматинской области.

Ирина Капитанова

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