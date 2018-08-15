9 краденых телефонов обнаружили у гражданина Узбекистана в алматинском ЦУМе

Около тысячи мобильников проверили полицейские в ходе рейда.

У гражданина Узбекистана обнаружено 9 краденых телефонов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Всего, по данным криминальной полиции города, в ходе рейда в торговом доме ЦУМ у реализаторов с помощью специальной базы данных обнаружено 10 ворованных мобильных устройств.

«Гражданин Узбекистана Т., 1989 года рождения, является мастером по ремонту сотовых телефонов. Устройства, которые, как выяснилось, оказались похищенными, хранились у него частично в разобранном виде. Еще один телефон обнаружен у 27-летнего продавца. Сейчас оба фигуранта доставлены в УВД Алмалинского района для дачи показаний. По результатам анализа нам удастся установить истинных владельцев этих мобильников, обстоятельства, при которых они были похищены, а также подробности противоправной деятельности этих лиц. Сейчас по фактам скупки краденного инициированы досудебные расследования в соответствии с уголовным законодательством РК», - информировал начальник Управления криминальной полиции ДВД Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В полиции также добавили, что в ходе данного рейда 20 мобильных групп проверили 200 торговых точек по реализации сотовых телефонов и аксессуаров к ним, а также 985 мобильных устройств. 10 телефонов из них оказались с «криминальным прошлым».

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