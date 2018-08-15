Стали известны обладатели 400 образовательных грантов акима ВКО

Специальной комиссией по итогам анализа рынка труда определена потребность в кадрах с высшим образованием.

С прошлого года в Восточном Казахстане в контексте задач президентской программы «Рухани жаңғыру» реализуется проект «Білікті маман» по расширению доступности высшего образования и повышению конкурентоспособности ВУЗов. В 2018 году из областного бюджета выделены средства на 467 бюджетных мест, из них 400 образовательных грантов (в два раза больше, чем в прошлом году) и 67 мест по государственному заказу. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Специальной комиссией по итогам анализа рынка труда определена потребность в кадрах с высшим образованием - 1304 места. Из них, технические специальности – 424, педагогические – 423, здравоохранение – 325, ветеринария – 28, сельскохозяйственные науки – 10 и др.

Сегодня состоялось очередное заседание областной конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов и государственного заказа за счет средств местного бюджета под председательством заместителя акима области Асем Нусуповой. На заседание конкурсной комиссии были приглашены представители общественности, средств массовой информации.

– Приёмные комиссии при высших учебных заведениях работали слаженно и открыто с 5 по 10 августа. Ребята подавали заявление на выбранные специальности и сами же выбирали ВУЗ, в котором они хотят получить специальность. Образовательные гранты были выделены не на ВУЗ, а на востребованные специальности – отметила заместитель акима ВКО Асем Нусупова. – Поздравляю всех будущих студентов с новым этапом в жизни и желаю им успехов в учебе.

Всего поступило 921 заявление от абитуриентов на гранты. Наибольшее количество поступило в приемные комиссии ВКГУ им. С.Аманжолова – 363, СГУ им. Шакарима – 306, ВКГТУ им. Д.Серикбаева – 153.

Как известно, в текущем году, в рамках реализации 5-ти Социальных инициатив Президента РК, выделено дополнительно 20 тыс. республиканских грантов. По ВКО обладателями грантов из республиканского бюджета стали 3409 абитуриентов (49,7%) из 6864 участвовавших в ЕНТ детей.

В связи с увеличением государственного образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета по техническим и технологическим специальностям, по итогам приёмной кампании освободились 125 бюджетных мест, которые были запланированы на технические специальности.

Членами областной Конкурсной комиссии принято решение о перераспределении 125 освободившихся бюджетных мест на другие востребованные специальности в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, а также геодезию и картографию, архитектуру и дизайн. Кроме образовательных грантов, в этом году впервые планировалось разместить целевой госзаказ в количестве 67 мест на подготовку специалистов с высшим образованием за счет средств местного бюджета.

По итогам конкурса Комиссией одобрены заявки трех ВУЗов:

1) ВКГТУ имени Д.Серикбаева по образовательной программе «Инновационные методы получения урановой продукции», Материалы для ядерной энергетики, специальности «Автоматизация и управление»;

2) ВКГУ имени С.Аманжолова по образовательной программе «Оздоровительная физическая культура» и специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»;

3) КазНУ имени Аль-Фараби по специальностям: «Музейное дело и охрана памятников» и «Археология и этнология».

По итогам приема документов на данные специальности было подано 46 заявлений от абитуриентов.

Таким образом, в 2018 году выделены 446 бюджетных мест на подготовку кадров с высшим образованием по востребованным специальностям для рынка труда, из них 400 образовательные гранты и 46 государственный заказ.

Списки обладателей образовательных грантов и государственного заказа в ближайшее время будут размещены на официальном Интернет-ресурсе Акима Восточно-Казахстанской области и на сайте управления образования ВКО. С обладателями образовательных грантов и государственного заказа будет подписан трехсторонний договор между управлением образования ВКО, студентом и ВУЗом.

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