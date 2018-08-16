Что легло в основу решения вернуть Александра Кузнецова в колонию

Изучив приложенные к ходатайству материалы судья пришел к выводу, что постановление суда первой инстанции подлежит отмене ввиду неправильного применения уголовного закона.

Как сообщалось ранее, 14 августа судья Алматинского областного суда Жантасов постановил вернуть Александра Кузнецова в колонию. Чем руководствовался судья при вынесении такого решения, отражено в тексте постановления, которое вступило в силу 15 августа и не подлежит обжалованию, передает Zakon.kz.

Как сказано в постановлении, в частной жалобе потерпевший Мураткалиев указал на то, что поведение Кузнецова до и после совершения преступления были вызывающими, что это тяжело отразилось на здоровье матери и отца, получившего инсульт, что Кузнецов не имел сожаления и раскаяния в содеянном, а получение им четырех поощрений и участие в культурно-массовых мероприятиях не может являться показателем об исправлении.

"Статья 73 УК РК не носит императивный характер и не является для суда обязательной, а предусматривает возможность замены судом неотбытого срока наказания осужденного, отбывшего предусмотренную законом часть срока наказания, и не нуждающегося в полном его отбывании,более мягким видом наказания", - сказано в постановлении.

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В тексте также указано, что Кузнецов подпадает под категорию осужденных, которым можно заменить неотбытый срок более мягким, но формально.

"Вместе с тем, изучив имеющиеся доказательства, характеризующие осужденного, а также другие сведения, представленные суду, суд апелляционной инстанции считает, что выводы преждевременны, основаны без учета мнения потерпевшего, которому преступными действиями осужденного был причинен как материальный, так и моральный вред", - написано в постановлении.

Далее судья апеллирует к информации о двух взысканиях, полученных Кузнецовым в СИ-1 (прим.ред: в период судебных разбирательств), к тому, что там он характеризовался с отрицательной стороны и имел вторую отрицательную степень поведения.

"При таких обстоятельствах наличие лишь четырех поощрений и третьей степени поведения в совокупности не может являться безусловным основанием для удовлетворения ходатайства", - считает судья, а суд первой инстанции не принял во внимание это обстоятельство.

"Суд апелляционной инстанции соглашается с доводами потерпевшего, изложенными в жалобе, и считает их состоятельными, поскольку оценивая поведение осужденного за период отбывания наказания, а также в период вынесения приговора, не может прийти к выводу том, что поведение осужденного было исключительно положительным", - сказано в постановлении.

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Где отмечается, что само по себе хранение колюще-режущего предмета (прим.ред.: по некоторым данным, это был бритвенный станок), за которое Кузнецову было наложено административное взыскание в виде водворения в карцер, характеризует его с отрицательной стороны, как лица, желающего иметь при себе запрещенные законом предметы.

"Данное обстоятельство у суда вызывает настороженность и обеспокоенность в том, что хранение при себе таких предметов, независимо от положения, представляет общественную опасность. При таких обстоятельствах, несмотря на то, что осужденный Кузнецов А.М. фактически отбыл установленную законом часть срока наказания для замены неотбытого срока наказания более мягким видом, суд апелляционной инстанции не может прийти к выводу о том, что восстановлена социальная справедливость, как цель наказания", - считает Жантасов.

Судья далее указывает, что восстановление социальной справедливости не может заключаться только в отбытии осужденным установленного срока наказания, предусмотренного законом, а заключается в данном случае в восстановлении справедливости возмещением причиненного потерпевшему вреда.

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"Как установлено, причиненный потерпевшему вред не возмещен, соответственно, справедливость по делу не восстановлена. Таким образом, имеющиеся в материалах сведения суд апелляционной инстанции считает недостаточными для вывода о том, что за период отбывания наказания в поведении осужденного произошли позитивные изменения, что он не нуждается в дальнейшем отбывании наказания в колонии, что неотбытый срок наказания осужденного может быть заменен более мягким видом наказания", - сказано в постановлении.

Изучив приложенные к ходатайству материалы судья пришел к выводу, что постановление суда первой инстанции подлежит отмене ввиду неправильного применения уголовного закона с вынесением нового постановления об отказе в удовлетворении ходатайства Кузнецова. А жалоба потерпевшего Мураткалиева подлежит удовлетворению.

"На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 431 ч.1 п.7, 437, 443, 444 УПК РК, суд постановил постановление Капшагайского городского суда Алматинской области об удовлетворении ходатайства осужденного Кузнецова А.М. о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в виде штрафа отменить и вынести новое постановление. В удовлетворении ходатайства осужденного Кузнеова А.М. о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания отказать. Осужденного Кузнецова для отбытия оставшегося неотбытого срока наказания направить в исправительное учреждение...", - сказано в постановлении облсуда.

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