В Актобе мошенницы продали, подарили, а потом заложили дом

Ущерб потерпевшим по уголовному делу составляет почти 20 миллионов тенге.

В суде № 2 города Актобе рассматривается уголовное дело по обвинению двух женщин в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. На скамью подсудимых попали 60-летняя мать Салима и одна из ее восьмерых детей, 39-летняя дочь Жанылсын, передает Zakon.kz со ссылкой на Timeskz.kz.

По версии обвинения суть мошенничества состоит в следующем.

«Деловые» женщины обратились к своему знакомому, главе крестьянского хозяйства, с выгодным предложением купить у них дом, объясняя свои действия тем, что им срочно необходимы деньги для бизнеса. Мужчина соблазнился низкой ценой и согласился оформить сделку купли-продажи дома.

Однако, когда пришли к нотариусу, выяснилось, что документы на дом не совсем в порядке, и требуются некоторое время и деньги для их окончательного оформления. Тогда решили составить предварительный договор купли-продажи.

Поверив предприимчивым дамам на слово, на тот момент мужчина уже передал им деньги за покупку дома, но при предварительном договоре купли-продажи переоформление дома в ЦОНе на нового хозяина не происходит.

Получив деньги за «проданный дом», Салима приводит документы в порядок и переоформляет этот дом на дочь Жанылсын договором дарения.

Затем обе идут в ломбард и уговаривают директора ломбарда предоставить им займ в размере 10 миллионов тенге под залог все того же проданного-подаренного дома. И еще при этом мошенницы обещают в течение полугода вернуть заем, а за пользование им выплатить ломбарду вознаграждение в размере 4 860 000 тенге.

Директор ломбарда тоже соглашается с «заманчивым предложением». Однако, в указанное время дамы не смогли возвратить займ, в результате дом становится собственностью директора ломбарда.

И тут директор ломбарда узнает о существовании первого потерпевшего с предварительным договором купли-продажи на заложенный-подаренный дом. После чего она потребовала от женщин вернуть остаток занятой ими суммы, даже без процентов за пользование займом.

В конце концов, потерпевшие подали на мошенниц заявление в полицию и дело дошло до суда.

Ущерб потерпевшим по уголовному делу составляет почти 20 миллионов тенге. Подсудимые своей вины не признают.

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