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Флаг Казахстана поднимут сегодня на Азиаде-2018

Торжественная церемония поднятия флага будет в 10:15.

Фото : Olympic.kz16 августа 2018, 07:58

Анонс дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2018, представляет Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

16 августа, состоятся матчи группового раунда у казахстанских гандболисток, а также у баскетболистов и женской команды по водному поло. Кроме того, в атлетической деревне в Джакарте будет поднят флаг Казахстана.

Вид спорта: Баскетбол. Мужчины (5х5). Групповой раунд

Начало: В 09:00 (здесь и ниже - по времени Астаны)

Торжественная церемония поднятия флага Казахстана перед стартом Азиатских игр-2018 в Джакарте. Начало в 10:15

Вид спорта: Водное поло. Женщины. Групповой раунд

Начало: В 16:10

Вид спорта: Гандбол. Женщины. Групповой раунд

Во сколько: Начало в 17:00

Гандболисткам предстоит игра с китаянками, а мужская команда по баскетболу сразится с Филиппинами. В свою очередь представительницы водного поло сыграют с Китаем.


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