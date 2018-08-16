Флаг Казахстана поднимут сегодня на Азиаде-2018
Торжественная церемония поднятия флага будет в 10:15.
Анонс дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх-2018, представляет Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
16 августа, состоятся матчи группового раунда у казахстанских гандболисток, а также у баскетболистов и женской команды по водному поло. Кроме того, в атлетической деревне в Джакарте будет поднят флаг Казахстана.
Вид спорта: Баскетбол. Мужчины (5х5). Групповой раунд
Начало: В 09:00 (здесь и ниже - по времени Астаны)
Торжественная церемония поднятия флага Казахстана перед стартом Азиатских игр-2018 в Джакарте. Начало в 10:15
Вид спорта: Водное поло. Женщины. Групповой раунд
Начало: В 16:10
Вид спорта: Гандбол. Женщины. Групповой раунд
Во сколько: Начало в 17:00
Гандболисткам предстоит игра с китаянками, а мужская команда по баскетболу сразится с Филиппинами. В свою очередь представительницы водного поло сыграют с Китаем.
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