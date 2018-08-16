Посольство России напомнило о годовщине "кровавой" американской интервенции

Пятого августа 1918 года Госдепартамент США в одностороннем порядке объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, а спустя десять дней американские экспедиционные части высадились во Владивостоке.

Российское посольство в Соединенных Штатах напомнило о столетней годовщине американской военной интервенции в Россию, разместив соответствующий пост на своей странице в Facebook, пишет РИА Новости.

"В 1918 году, 100 лет назад, американские войска высадились во Владивостоке и начали кровавую американскую интервенцию в страдающую Россию… Более 200 американских солдат погибли в результате партизанской войны", — говорится в сообщении, которое сопровождается хэштэгами #МыПомним и #НеЗабудем.

В своем посте дипломаты также привели материал РИА Новости "Оккупация по-американски. Сто лет назад армия США вторглась в Россию".

Пятого августа 1918 года Госдепартамент США в одностороннем порядке объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией,

а спустя десять дней американские экспедиционные части высадились во Владивостоке. Поводом для интервенции послужило решение советского правительства, пришедшего к власти в результате Октябрьской революции, заключить мир с Германией, в результате чего Россия фактически вышла из Первой мировой войны.

Еще ранее, в декабре 1917 года США, Великобритания, Франция и их союзники по Антанте приняли решение о разделении зон интересов на территории бывшей Российской империи и установлении связей с возникшими национальными государствами. Интервенты, пообещав поддержку Белому движению, потребовали в ответ выплату долгов царского правительства, а также торговые преференции. За годы интервенции было вывезено огромное число ценностей и природных ресурсов, от рук иностранных военных погибло большое число мирных жителей.

После поражения армии Колчака и падения его режима военная интервенция в Россию стала терять смысл, и к весне 1920 года американские войска покинули пределы страны. Окончательно иностранные армии ушли из Советской России в 1922 году, а отдельные территории были освобождены лишь к середине десятилетия.

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