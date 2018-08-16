Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Турецкий клуб купил коз вместо футболистов

Руководство команды рассчитывает заработать около пяти тысяч турецких лир (727,8 евро) на продаже молока.

Фото : selo-exp.com16 августа 2018, 11:19

Турецкий клуб «Гулспор» продал 18 игроков молодежного состава и на вырученные деньги купил 10 коз. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Tribune Dergi.

По информации источника, руководство команды рассчитывает заработать около пяти тысяч турецких лир (727,8 евро) на продаже молока. Отмечается, что вся выручка пойдет на первоочередные нужды клуба.

Президент «Гулспора» Кэнан Бьюклебеб в интервью CNN заявил, что действовал в интересах команды. «У нас будет больше доходов. Мы действовали в интересах команды, а также внесли свой вклад в производство страны», — отметил он.

18 футболистов принесли бюджету клуба 15 тысяч лир (почти 2,2 тысячи евро). «Гулспор» выступает в низших турецких дивизионах.

В апреле 2018-го журналист Василий Уткин сравнил футболистов грозненского «Ахмата» с баранами. После этого на комментатора обрушилась критика со стороны чеченских болельщиков, которые потребовали извинений.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты