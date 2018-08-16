Мальчик с ВОАД отрицает побои со стороны отца

Жестами ребенок объяснил, что его сбил автомобиль, а не ударил камнем отец.

В соцсетях распространяется видеозапись беседы с мальчиком с ВОАД, сообщает Zakon.kz.

На видеоролике женщина расспрашивает Мухаммеда о случившемся. Жестами ребенок объяснил, что его сбил автомобиль, а не ударил камнем отец.

Ранее стало известно, что Мухаммеда выписали из больницы. Мальчик самостоятельно ходит, к нему возвращается речь.

Примерно через полгода ему предстоит ещё одна операция. Врачи вернут мальчику на место кость черепа, которая сейчас специально законсервирована.

Параллельно с лечением ребёнка вся страна следила за ходом расследования совершённого преступления. Изначально отрабатывалась версия, что лихач сбил Мухаммеда, положил к себе в машину, а затем спрятал в кустах. Однако затем последовало признание отца ребёнка о том, что это сделал он, выпив спиртное. В признание не верят родные и соседи Мурата. В ту же ночь они пытались перекрыть Восточную объездную, когда подозреваемого привезли на следственный эксперимент. Сомнения семьи усилились после того, как Мухаммед пришёл в сознание.

Тем временем отец мальчика находится в следственном изоляторе. На суде в его просьбе о подписке о невыезде отказали. Досудебное расследование продолжается.

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