Найденный на ВОАД мальчик вышел из больницы

К ребенку возвращается речь, он начал ходить.

Четырехлетний мальчик, которого нашли с серьёзными травмами в кустах недалеко от Восточной объездной дороги в Алматы, выписан из больницы. Мухаммед уже ходит, к ребенку возвращается речь, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

За историей Мухаммеда вся страна наблюдает в течение месяца. Стоны мальчика с серьёзными ранами услышала алматинка Олеся Лупац.

Олеся Лупац, жительница Алматы:

- Я стояла на крыльце и услышала крик ребёнка, он кричал несколько раз. Кричал-кричал, думаю, что-то ребёнок кричит, решила выйти… Он был вроде как в сознании, потом без сознания, но он открывал глаза, потом без сознания в скорой увезли.

После этого Мухаммед несколько суток находился в коме третьей степени. Врачи провели ребёнку сложнейшие операции, через восемь дней мальчика перевели из реанимации в палату. Усилия медиков не прошли даром: сегодня Мухаммеда выписали домой.

Аида Аханбекова, заместитель главного врача по лечебной работе детской клинической больницы №2:

- Получил полный курс физиолечения, медикаментозное лечение, массаж, раннюю реабилитацию. Состояние ребёнка с положительной динамикой: он стал у нас ходить, разговаривать, несколько слов проговаривает, занятия были с логопедом. Сегодня ребёнок выписан домой. Второй курс реабилитации мы планируем через три месяца.

Примерно через полгода доктора сделают Мухаммеду ещё одну операцию: они вернут мальчику на место кость черепа, которая сейчас специально законсервирована.

Параллельно с лечением ребёнка вся страна следила за ходом расследования совершённого преступления. Изначально отрабатывалась версия, что лихач сбил Мухаммеда, положил к себе в машину, а затем спрятал в кустах.

Шоком стало признание отца ребёнка о том, что это сделал он, выпив спиртное. В признание не верят родные, соседи и сотрудники Мурата. В ту же ночь они пытались перекрыть Восточную объездную, когда подозреваемого привезли на следственный эксперимент. Сомнения семьи усилились после того, как Мухаммед пришёл в сознание. Побои отца мальчик отрицает.

Так ли это, все равно должна установить психологическая экспертиза. Мурат Аскар-оглы тем временем находится в следственном изоляторе. На суде в его просьбе о подписке о невыезде отказали. Досудебное расследование продолжается.

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