"Казагрофинанс" помог нам стать топовым предприятием – аграрии Костаная

Увеличено производство яйца с 7 до 250 млн штук. Численность работников увеличена с 50 до 216 человек.

Птицефабрика ТОО "Жас Канат-2006" производит 250 млн штук яиц в год и 500 тонн мяса кур. Ее в ходе рабочего визита посетил заместитель премьер-министра РК, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

Глава костанайского предприятия Кайрат Маишев доложил о цифровизации производства.

"Мы внедряем систему полной диспетчеризации, что позволит удаленно контролировать производственные процессы – кормления, поения, пометоудаления, сбора яйца, вентиляйии, энергосберегающий контроль нагревания воздуха и освещения", - сказал Маишев.

Инновационной птицефабрика было не всегда. Модернизировать ее решили в 2007 году, и остро встал вопрос с финансированием. Банки не верили в стабильность предпрития.

"Тогда руку помощи нам протянуло государство в лице АО "Казагрофинанс". Мы активно финансировались с 2007 по 2010 годы на 366 млн тенге. Брали в лизинг оборудование и деньги на оборотные средства", - отметил бизнесмен.

Средства пошли на приобретение клеточного оборудования для содержания кур-несушек и молодняка, а также ремстада, на комбикормовый завод. Реализовано три этапа модернизации. Увеличено производство яйца с 7 до 250 млн штук. Численность работников увеличена с 50 до 216 человек. Построена инфраструктура, производственные объекты, подведены коммуникации и дорога в 1 км, закуплено оборудование. Все это благодаря тому первому рывку, сделанному с помощью государства.

"Казагрофинанс" поверил в нас, когда другие не верили. Сделал топовым предприятием, которое в последующем стали без опасения финансировать банки", – добавил Кайрат Маишев.

В перспективе на предприятии планируется реализовать инвестиционные проекты по племенному репродуктору, глубокой переработке яйца, переработке мяса птицы, а также помета для получения удобрений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!