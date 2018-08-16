19 вещей, которые вы захотите купить, как только закончите над ними смеяться

Дизайнерская фантазия поистине неистощима, а вдохновение можно найти в чем угодно.

Если вам кажется, что вы уже видели все и вас ничем не удивить, то не спешите с выводами. Дизайнерская фантазия поистине неистощима, а вдохновение можно найти в чем угодно, например в беконе, котиках, поцелуях, а также в микробах и известных политиках.

AdMe.ru составил подборку нетипичных товаров, которые обязательно поднимут вам настроение. Впрочем, некоторые из них могут оказаться довольно полезными, несмотря на свой оригинальный внешний вид.

Шлепанцы в виде рыб

© Codes / Ferrari Press / East News

По словам производителя, эта легкая и нескользящая обувь одинаково годится для пляжа, бассейна, фестивалей, рыбалки и даже прогулок по городу. Что ж, почему бы и не попробовать?

«Анатомический» купальник

© Black Milk Clothing / Ferrari Press / East News

Вот такая «занимательная анатомия» прямо на пляже. Пусть выглядит этот купальник жутковато, но продается уже не первый сезон. Ведь, как известно, у каждой вещи находятся свои ценители.

Детское «пиво»

© Fred & Friends / Ferrari Press / East News

Конечно, это вовсе не пивной напиток, а просто детское молоко в необычной бутылочке с соской. Возможно, его по достоинству оценят родители-шутники, любящие провоцировать окружающих на комментарии по поводу воспитания детей.

Игра «Не наступи в него»

© Hasbro / Ferrari Press / East News

Странным дизайном отличаются и некоторые игрушки. Детям предлагается игра, в которой придется с завязанными глазами обходить кучки собачьих «сюрпризов» (к счастью, ненастоящих). Вполне жизненно, если учитывать тот факт, что до сих пор не все люди убирают за своими питомцами на улице.

Плюшевые тихоходки

© Village Vanguard / Ferrari Press / East News

Практически "неубиваемые" микроскопические беспозвоночные вдохновили японских дизайнеров на создание вот таких мягких игрушек. Они полностью копируют настоящих тихоходок, за исключением, конечно же, размера.

Воск для усов с запахом бекона

© J&D's / Ferrari Press / East News

Если верить создателям интернет-мемов, то бекон — едва ли не самый любимый продукт у большинства современных людей. Но любит ли кто-нибудь его до такой степени, чтобы укладывать средством с запахом бекона свои усы?

Нижнее белье с ароматом бекона

© JD Foods / Ferrari Press / East News

Еще один предмет для фанатов этого продукта. Производитель предупреждает, что ароматное белье не годится для тех, кто работает в зоопарке, ветеринарной клинике или часто имеет дело с животными. Ведь так можно ненароком лишиться и своего собственного «бекона».

Кормушка для белок в виде головы лошади

© Firebox / Ferrari Press / East News

Любите природу и посмеяться? Приобретите кормушку для белочек в виде головы лошади — и веселье вам обеспечено (равно как и испуг соседям).

Носки с Дональдом Трампом

© Firebox / Ferrari Press / East News

У производителя предыдущего товара в запасе есть немало других удивительных вещей. Например, носки с портретом американского президента и его шевелюрой, которую можно укладывать по вашему вкусу.

Лампа-курица

© Sebastian Errazuriz / Ferrari Press / East News

Непонятно, чем руководствовался дизайнер, создавая свой таксидермический шедевр, но можем предположить, что ему за это изрядно досталось от веганов и зоозащитников.

Духи с запахом котенка и другой необычный парфюм

© Demeter / Ferrari Press / East News

Компания описывает свою продукцию как «духи, которых еще не было». И в самом деле, где вы еще видели парфюм с запахом котенка, новорожденного малыша, томатов, джина и тоника, свежевыстиранного белья, летнего дождя, жевательной резинки, книжного переплета да и вообще чего угодно?

Надувной матрас в виде гроба

© Pom Pom Floats / Ferrari Press / East News

Вы наверняка уже видели этот, мягко говоря, нестандартный розовый матрас в одной из наших фотоподборок. Мы выяснили, что создатели плавучего гроба пока только собирают деньги на запуск своего проекта, так что пожелаем им удачи.

Самурайские доспехи для котиков

© Samurai Age / Ferrari Press / East News

Если ваш кот не диванный лежебока, а самый настоящий воин, то почему бы не порадовать любимца одеждой под стать его боевым качествам? Если он, конечно, позволит ее на себя надеть. Кстати, компания также производит и собачьи «доспехи».

Свитеры для квадрокоптеров

© Dronesweaters / Ferrari Press / East News

Маленькому коптеру холодно зимой? И в самом деле, в холодные дни батареи разряжаются быстрее, но забавная одежка вряд ли способна как-то серьезно обогреть дрон. Скорее всего, свитер нужен просто ради того, чтобы выделиться.

Одежда от McDonald’s

© McDonalds / Ferrari Press / East News

Большинство людей любит поесть, но лишь единицы обожают еду до такой степени, что готовы носить ее на себе. Специально для своих преданных поклонников известный ресторан быстрого питания разработал целую коллекцию одежды с изображением бургеров, картошки и наггетсов. К сожалению, в свободной продаже этих вещей пока нет, но их можно выиграть, заказывая еду через приложение.

Украшения из муляжей еды

© Fake Food Hatanaka / Ferrari Press / East News

А для завершения образа можно украсить себя вот этими аппетитными аксессуарами. И они будут очень кстати для Хеллоуина — на случай, если вы вдруг захотите нарядиться человеком-яичницей.

Тапочки-фондю

© Satsuki Ohata / Ferrari Press / East News

Никто не станет спорить, что самая удобная обувь — это та, что сделана точно по вашей ноге. А японский дизайнер Сатсуки Охата (Satsuki Ohata) предлагает изготавливать ее самостоятельно прямо у вас дома, окуная ноги в жидкий материал, по виду похожий на фондю, который по мере застывания превращается в своего рода тапочки.

Подстаканники для туалета

© Adam Davis / SOLIDInk3D / Ferrari Press / East News

Возможно, напитки в ванной комнате кому-то просто жизненно необходимы. Например, тем людям, чьи руки бывают заняты смартфоном и бокалом одновременно. Впрочем, эту напечатанную на 3D-принтере подставку вполне можно приспособить и для других предметов наподобие освежителя воздуха или моющего средства.

Устройство от смартфонозависимости

© Leonhard Hilzensauer / Ferrari Press / East News

Этот предмет призван помочь людям избавиться от болезненной зависимости от смартфона. Находясь в кармане у человека, он имитирует настоящий гаджет, так как имеет примерно такой же вес и размеры, как и обычный смартфон.

Однако позвонить по нему или выйти в интернет не получится: единственная функция фальшивого смартфона состоит в том, чтобы развлекать своего владельца при помощи бусин, которые можно вращать, имитируя движения пальцев по сенсорному экрану.

Источник: https://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/19-dizajnerskih-izobretenij-k-kotorym-u-vas-vozniknet-nemalo-voprosov-1840065/ © AdMe.ru

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