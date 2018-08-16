За "прямоток" на машине могут привлечь к ответственности - ДВД Алматы

Предусмотрены взыскания за выпуск в эксплуатацию транспортных средств, превышающих допустимые уровни шума.

В Алматы полицейские наряды усилии контроль за эксплуатацией транспорта с прямотоками, резонаторами, установленными на глушителях, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

«Движение этих машин, а зачастую и агрессивное, как правило, всегда сопровождается ревом, шумом и другими звуками, нарушающими покой граждан. Практика свидетельствует, данная часть автомобилистов особенно активна в ночное время суток. Больше всего страдают жители массива, чьи жилища находятся в непосредственной близости с крупными магистралями города. В этой связи личный состав специализированного батальона и Полка дорожно-патрульной полиции ориентирован на выявление и задержание такого рода транспорта, и принятие мер, в соответствии с законом. Если будет установлен факт кустарного переоборудования, то эти действия влекут ответственность, согласно административному законодательству. Кроме того, в таких ситуациях применимы меры воздействия по факту нарушения тишины. Данные рейдовые мероприятия мы будем продолжать», - информировал начальник Управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Как известно, статья 437 "Нарушение тишины" запрещает шуметь в период с 23 до 6 часов. Помимо этого, предусмотрены взыскания за выпуск в эксплуатацию транспортных средств, превышающих допустимые уровни шума.

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