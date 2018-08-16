От доступного жилья до внедрения инноваций. Чем конкретно занимается холдинг "Байтерек"

В числе первоочередных задач, стоящих перед холдингом, можно отметить поддержку крупного, а также малого и среднего предпринимательства.

У национального управляющего холдинга "Байтерек" – широкий спектр деятельности. Это в первую очередь связано с его ролью как одного из ключевых финансовых институтов Правительства РК и реализацией целого ряда стратегических направлений, в том числе – обеспечение казахстанцев доступным жильем, развитие предпринимательства и поддержка отечественных экспортеров.

Главная миссия АО "НУХ "Байтерек" – содействовать устойчивому экономическому развитию Казахстана. Инструментами достижения целей холдинга являются 11 портфельных компаний, крупнейшие из которых – Банк развития Казахстана, Фонд развития предпринимательства "Даму", Жилстройсбербанк, Национальное агентство по технологическому развитию.

В числе первоочередных задач, стоящих перед холдингом, можно отметить поддержку крупного, а также малого и среднего предпринимательства. Через механизмы АО "Банк Развития Казахстана" в 2017 году холдинг профинансировал предприятия крупного бизнеса в несырьевых отраслях на сумму 422 млрд тенге. В свою очередь, объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства за этот же период через Фонд развития предпринимательства "Даму" составил 548 млрд тенге.

В рамках содействия реализации экспортного потенциала общий объем экспорта товаров предприятиями, получившими меры поддержки холдинга через Банк развития Казахстана и KazakhExport, составил за 2017 год 791 млрд тенге.

В части обеспечения финансовой доступности жилья через Жилстройсбербанк холдинг участвует в строительстве кредитного жилья, предоставляет льготные ипотечные займы и субсидии для застройщиков. По итогам 2017 года банк стал лидером на ипотечном рынке Казахстана, выдав 76% всех ипотечных займов в стране.

В сфере трансферта и внедрения инноваций объем выпущенной инновационной продукции предприятиями, получившими поддержку через Национальное агентство по технологическому развитию", составил в прошлом году порядка 48 млрд тенге.

Об основных направлениях деятельности холдинга и специализации портфельных организаций наглядно продемонстрировано в инфографике.

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